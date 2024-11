La Fórmula 1 anunció la llegada de la fusión General Motors y Cadillac para 2026

La Fórmula 1 prepara grandes cambios para la temporada 2026 y entre ellos, anunció un principio de acuerdo con General Motors (GM) y su marca Cadillac para unirse a la categoría como el undécimo equipo.

GM participará inicialmente como equipo cliente, mientras desarrolla sus propias unidades de potencia, previstas para 2028. Este proyecto, basado en la infraestructura de Andretti en Silverstone, marca la entrada de una marca estadounidense en la Fórmula 1 tras décadas de ausencia.

Greg Maffei, CEO saliente de Liberty Media, destacó el impacto de esta incorporación, especialmente en el mercado estadounidense: “Dar la bienvenida a Cadillac aportará un valor adicional e interés al deporte”.

Por su parte, Mark Reuss, presidente de GM, calificó la entrada a F1 como una oportunidad para demostrar la experiencia e innovación tecnológica de la compañía a nivel global.

Statement on General Motors application to join FIA Formula One World Championship in 2026https://t.co/oI2R6K6aRN