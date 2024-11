Sobreseyeron a los mapuches a los que Ginóbili había denunciado por usurpación

Siete integrantes de la conflictiva comunidad mapuche Paicil Antriao fueron sobreseídos por el juez Ignacio Pombo en la causa por usurpación que inició el ex basquetbolista Emanuel Ginóbili con el argumento de que prescribió la acción penal, aunque los intrusos todavía ocupan las 12 hectáreas en litigio.

El magistrado, almanaque en mano, aseveró que la denuncia se efectuó en 2018 y prescribió en 2023. Fin del análisis. Sin embargo, el ex deportista aún no pude recuperar la posesión de las tierras debido a que los mapuches, entre los cuales figuran varios de los que fueron beneficiados por el magistrado, aún residen en las tierras que adquirió el ex NBA.

Pombo tomó el planteo del abogado defensor de los mapuches, Luis Virgilio Sánchez, quien hizo foco en los plazos. El fiscal Adrián De Lillo fue más allá de lo que indica el calendario y opinó que el delito aún continúa, ya que la comunidad mapuche todavía reside en las tierras que adquirió el bahiense.

Los mapuches celebraron los alcances del fallo. Sin embargo, no es la única causa que los involucra, ya que tienen otros expedientes aún en trámite por la irrupción en tierras ajenas, incluso con el municipio de Villa la Angostura y con otros privados.

Fuente: Infobae