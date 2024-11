El analista Luis Rosales explicó los detalles de la salida de Mondino

Argentina votó en las Naciones Unidas (ONU) a favor de levantar el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba, una postura diplomática que tenía el país desde hace varios años, pero al parecer no hubo consultas desde Nueva York sobre un cambio de posición, lo que desencadenó la salida de la canciller Diana Mondino, según explica el analista internacional Luis Rosales.

"Normalmente no hay tantas votaciones de este nivel en la ONU, los países saben de antemano y el gobierno argentino estaba bien enterado de qué se iba a votar. Por lo menos se debió consultar y parece que el embajador saliente (Ricardo Lagorio), que fue echado por Milei, un diplomático de carrera, muy respetado, tiene una visión distinta a la antisistémica de Milei", dijo Rosales en el programa Nunca es Tarde.

El experto detalló que si Argentina hubiera votado en contra de lo que votó la mayoría "hubiéramos sido solo tres países (con esa posición): EE.UU., Israel y Argentina, hubiésemos sido innovadores en eso. El riesgo que tiene este tipo de decisiones es que cuando vos pedís que voten para presionar a Inglaterra para que negocie por Malvinas, es probable que muchos países te digan: 'No votaste esto, yo no te voy a votar aquello'."

Rosales explicó que "no es que los diplomáticos de carera estén a favor de la dictadura cubana, negocian porque la frazada es corta, yo te doy esto, vos me das lo otro, en todo caso me abstengo y así se van organizando las votaciones".