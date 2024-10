Maligno Torres reclamó más inversión estatal en el deporte: “Estoy desilusionado”

José “El Maligno” Torres, el único argentino en obtener una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 expresó su malestar por la falta de inversión del Estado en el deporte, y apuntó principalmente contra el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli. “Estoy desilusionado”, afirmó.

“Me gustaría que a los deportistas se los apoye un poco más, no tanto con algo simbólico porque estamos llenos de cosas simbólicas. Necesitamos sustento y más inversión”, reclamó el ciclista, quien tras recibir la medalla de oro fue recibido por el presidente Javier Milei. Pese a su postura crítica, también destacó: “Entiendo la situación del país, la comprendo, no me queda otra opción. Agradecido estoy y lo voy a estar siempre, pero como medallista olímpico de oro, al compararme con los JJ. OO., realmente esperaba un poco más”.

Maligno Torres en ocasión de ser recibido por Javier Milei tras la obtención de la medalla dorada en los Juegos de París 2024. Foto DIB

En cuanto a su situación personal, el joven explicó que, hasta agosto, percibía un monto de $524.329 por parte del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD). Sin embargo, tras su paso por París, el sueldo con el que “sobrevive”, en el marco de “Excelencia Olímpica”, apenas ascendió a $680 mil, según comentó a Argentina Amateur Deporte.

“Con Scioli no tuvimos la posibilidad de conversar y decirle que yo estoy desilusionado de lo que yo esperaba”, lanzó. Y, en la misma línea, expresó su preocupación: “¿Cómo puedo afrontar un Los Ángeles 2028? Tengo cuatro años que trabajar no sabiendo qué puede haber. Yo les dije ‘es mejor que me vaya a un trabajo normal’ porque no me quiebro, no tengo más ansiedad, depresión, frustraciones. ¿Qué me conviene?”.

Con información de DIB