Flan de cacao: cinco ingredientes para un postre exquisito

Si sos de los que abren la heladera con la esperanza de encontrar algo dulce, esta receta es para vos. ¿Por qué? Porque un flan de cacao siempre es una apuesta segura cuando querés darte un gustito sin demasiado esfuerzo. Lo mejor de todo es que solo vas a necesitar cinco ingredientes que, seguramente, ya tenés en tu casa.

Ahora, si te gusta ponerle tu toque personal a todo, te va a encantar saber que esta receta es súper versátil: le podés agregar trozos de frutas, cremas o el infaltable dulce de leche.

Aunque la receta es sencilla, hay algunos truquitos que pueden hacer la diferencia entre un flan bueno y uno espectacular. Por ejemplo, si querés que tu flan tenga un sabor más intenso y una textura cremosa, podés incorporar leche evaporada o un chorrito de crema de leche. Esto le dará esa consistencia firme y suave que tanto nos gusta.



Y hablando de la textura perfecta, no podemos olvidarnos del baño maría. Este método de cocción es clave para que el flan se cocine de manera uniforme y no se agriete. Eso sí, el tiempo de cocción puede variar un poco dependiendo del molde que uses, así que prestá atención.

Si sos fanático del chocolate, podés ir más allá del cacao en polvo y derretir un poco de chocolate para mezclarlo con la preparación. Incluso podés combinar ambos para un sabor más profundo.

Ingredientes

1 taza de azúcar

4 huevos grandes

1 lata de leche condensada

1/2 taza de cacao en polvo sin azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación

En una cacerola pequeña, colocar el azúcar y el agua. Calentar a fuego medio sin revolver hasta que el azúcar se disuelva y tome un color ámbar oscuro. Verter el caramelo caliente en los moldes individuales o en un molde grande, repartiéndolo uniformemente. Precalentar el horno a 180°C. En un recipiente grande, batir los huevos hasta que estén espumosos. Agregar la leche condensada, el cacao en polvo, la esencia de vainilla y la sal. Mezclar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea. Verter la mezcla sobre el caramelo en los moldes. Colocar los moldes en una bandeja para horno y verter agua caliente hasta la mitad de los moldes. Hornear en baño maría durante aproximadamente 45 minutos a 1 hora, o hasta que al insertar un cuchillo salga limpio. Retirar del horno y dejar enfriar completamente a temperatura ambiente. Refrigerar durante al menos 4 horas antes de desmoldar.

