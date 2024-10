Tini Stoessel cantó con Coldplay en el programa Saturday Night Live

Tini Stoessel volvió a compartir escenario con Coldplay, esta vez en el icónico programa estadounidense Saturday Night Live transmitido por la cadena NBC. La artista argentina se unió a la banda británica para interpretar "We Pray", una emotiva colaboración que también incluyó a Burna Boy, Little Simz y Elynna. Esta actuación forma parte de la promoción del nuevo álbum de Coldplay, Moon Music.

Desde sus redes sociales, Tini no ocultó su felicidad y emoción, afirmando: "No puedo parar de llorar de la emoción. No tengo palabras", acompañando su mensaje con emojis que reflejaban sus sentimientos.

🎶 Tini se presentó en Saturday Night Live junto a Coldplay para cantar “WE PRAY”pic.twitter.com/U6nKjaH3kj — fefe (@fedeebongiorno) October 6, 2024



No es la primera vez que Tini canta con Coldplay, ya que previamente se había presentado junto a ellos en Dublín, Irlanda. En esta ocasión, la argentina subió al escenario de Saturday Night Live para cerrar el programa conducido por el humorista Nate Bargatze. Una vez más, Tini mostró su talento y carisma, recibiendo una ola de elogios de sus seguidores.

La canción "We Pray" tiene un mensaje profundo de paz, lanzado en un momento donde el mundo se enfrenta a conflictos como las guerras en Medio Oriente y Ucrania. Esta colaboración especial resuena no solo por su potente letra, sino también por la diversidad de voces que se unieron para darle vida.

La relación entre Tini Stoessel y Chris Martin no es nueva. En 2022, durante los 10 conciertos de Coldplay en el estadio Monumental de Buenos Aires, la cantante fue la telonera de la banda, marcando el inicio de una conexión especial que ha seguido creciendo.

Con información de La Nación