Mundial de futsal: Argentina ante Francia, una vez más

No es muy original decir que el 18 de diciembre de 2022 marcó la vida de los argentinos para siempre. La concreción del sueño hecho realidad cuando Lionel Messi levantó la Copa del Mundo fue disfrutada por un país entero. Pero este día también dejó una marca en el imaginario colectivo de los fanáticos del deporte nacional: la rivalidad con Francia. De hecho en el Mundial 2018 los mismos galos eliminaron a la Argentina, pero el desinterés que había generado esa Selección de Jorge Sampaoli hizo que el verdugo de esa edición pasara desapercibido.

Desde hace casi dos años cada vez que Argentina y Francia se enfrentan, incluso en otros deportes, el duelo pareciera provocar muchísima atracción. Este jueves al mediodía, desde un lugar muy lejano, una nueva página de color se volverá a escribir entre argentinos y franceses, que jugarán las semifinales del Mundial de futsal en Uzbekistán. La Selección dirigida por Matías Lucuix, que fue finalista en el último Mundial y campeón en el anteúltimo, viene de apabullar a Kazajistán por 6-1, mientras que Francia, en su primera participación mundialista, tuvo que luchar en cuartos de final para derrotar a Paraguay por 2-1. El partido arrancará a las 12 y se podrá ver por la TV Pública y DSports (en la final del domingo espera Brasil, que venció este miércoles a Ucrania por 3-2).

Casualmente o no, cuatro de los enfrentamientos más destacados de esta “nueva rivalidad” fueron en el país europeo y cada uno tiene una historia muy particular.

Argentina 3, Francia 1 en el vóley

El 21 de junio de 2023 el equipo de Marcelo Méndez consiguió una de sus victorias más resonantes en el torneo que luego le permitió llegar a las Finales de la Liga de Naciones de Vóley por primera vez. Argentina venció en Orleans, Francia, al equipo local por 3-1 en un estadio explotado de franceses. La nota de color en este partido fue una historia familiar. Las cámaras de televisión no dejaron de enfocar a tres argentinos que festejaban cada punto ante la multitud local. Cuando terminó el partido los jugadores del equipo nacional aparecieron con las camisetas de Messi en la foto típica de la Federación Internacional de Vóleibol. Página/12 pudo acceder a la historia de esta familia que viajó para festejar los 15 años de la hija del matrimonio que jugaba al vóley, ya que su festejo se había postergado por la pandemia, ellos eran los dueños de esas camisetas que les prestaron a los jugadores, en un día que nunca olvidarán y los fanáticos de este deporte tampoco.

La polémica por los cantitos

El 14 de julio de 2024 Argentina se consagró bicampeón de América y a los pocos días se generó una polémica en las redes sociales a través de un video que se viralizó en el que Enzo Fernández cantaba en el festejo de la Copa América una conocida canción de tinte racista contra el país francés. La situación escaló tanto que en la previa de los Juegos Olímpicos, Javier Milei se juntó con el presidente francés, Emmanuel Macrón, para limar asperezas después de algunas declaraciones de la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Diez días después de estos acontecimientos, el rugby y el fútbol dieron el puntapié inicial en París 2024 y la escena se repitió en casi todos los partidos que jugara la delegación argentina, sobre todo en estos dos deportes que se jugaron al principio de los Juegos: los atletas argentinos sufrieron un gran hostigamiento por parte del público francés que disminuyó con el correr de los días. Justamente en estos dos deportes hubo duelos eliminatorios entre los dos protagonistas de esta rivalidad.

Los duelos olímpicos en París 2024

El Stade de France fue el gran protagonista del primer enfrentamiento entre Argentina y Francia en París 2024. La historia venía de antes, de la final del Circuito Mundial de Seven en la que los galos le habían ganado a Los Pumas por 19-5 en Madrid el mes anterior. Una sanción exagerada contra Rodrigo Isgró, elegido mejor jugador del mundo de la disciplina, por un incidente en aquel partido, determinó que no pudiera competir hasta los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. Justamente en esta instancia, las causalidades deportivas hicieron que este enfrentamiento se repitiera en París en la noche del 25 de julio.

Marcos Moneta, la estrella del equipo, había declarado en la previa con respecto al comportamiento del público local en el estadio: “Me encanta el ambiente, no sé si están heridos por Messi, por el Mundial o porque no les gustamos. Quizás nos tienen miedo”. Este miedo no se reflejó en la cancha. Los Pumas tuvieron un primer tiempo muy malo en el que se fueron 21-0 abajo y cayeron 26-14 a pesar de haber intentado una remontada. Santiago Gómez Cora, el entrenador del equipo, también declaró postpartido sobre el clima hostil contra sus dirigidos: “Como sociedad tenemos que aprender, empezás con un silbido, seguís con un insulto y terminás con una pelea. Naturalizar insultar al rival es muy feo”.

Después de Qatar 2022, el fútbol tuvo su partido inédito en los Juegos ya que también en cuartos de final Argentina y Francia se enfrentaron por primera vez en 128 años de historia olímpica. La Selección de Javier Mascherano venía golpeada por el primer partido ante Marruecos en el que había sufrido agresiones por parte del público después de empatar el partido en el descuento, lo que suscitó incidentes y una suspensión de más de una hora y media. Al volver, el árbitro del encuentro no solo agregó pocos minutos sino que anuló el gol que le había dado el empate a la Selección Nacional en el debut. Los posteriores resultados hicieron que nuevamente argentinos y franceses se jugaran el pase a la lucha por las medallas que terminó con la victoria para los galos por 1-0 en un partido en el que Argentina había merecido más.

Los Murciélagos, casi

El 11 de agosto la llama olímpica se apagó, pero el 28 se encendió la paralímpica. Argentina tuvo un gran desempeño en estos Juegos y Los Murciélagos fueron grandes animadores de este torneo. El 7 de septiembre bajo el imponente estadio sobre la Torre Eiffel definieron la medalla dorada, también ante Francia. El campeonato olímpico se quedó en el país anfitrión después de una emocionante definición por penales.

Este jueves Argentina y Francia volverán a verse las caras en las instancias finales de un Mundial. A diferencia de las veces anteriores, no será en el país europeo, será en el estadio Humo Arena, en la ciudad de Tahskent, Uzbekistán, un poquito más cerca, en el mismo continente donde se gestó esta rivalidad.

