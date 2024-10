El sorpresivo posteo que Pampita hizo de madrugada en medio de la polémica con García Moritán

A pesar de la polémica por su reciente separación de Roberto García Moritán, Pampita sigue mostrándose activa en redes sociales. La reconocida modelo continúa compartiendo momentos de su vida cotidiana y profesional con sus seguidores, dejando claro que su vida no se detiene. Este martes por la madrugada, sorprendió a sus seguidores al publicar un video en sus historias de Instagram, donde recordó uno de sus primeros desfiles en la pasarela. En el clip, se la ve radiante, desfilando en ropa interior y sonriendo frente a las cámaras.

El video fue originalmente compartido por una cuenta de fans dedicada a los hijos de Pampita y Benjamín Vicuña, y la modelo no dudó en replicarlo en su perfil oficial. La música que acompaña el video es “Creo en mí” de Natalia Jiménez, una canción cuya letra parece resonar con el difícil momento personal que atraviesa. Frases como “me han clavado en la pared, contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta. Estoy de pie y bien alerta, eso del cero a la izquierda no me va” reflejan un mensaje de fortaleza y resiliencia que muchos de sus seguidores interpretaron como un símbolo de su actitud ante la adversidad.

Además del video, la publicación incluyó una dedicatoria especial para Pampita. Los administradores de la cuenta escribieron: “@pampitaoficial mujer guerrera”, subrayando el apoyo incondicional que recibe de sus admiradores. La reacción en redes no se hizo esperar, y decenas de usuarios dejaron comentarios de aliento para la modelo. “Seguramente rota por dentro, pero siempre se repone y sale adelante. Es una leona”, escribió una seguidora, mientras que otros mensajes destacaron su fortaleza y su capacidad para salir adelante en momentos difíciles.

Mientras tanto, en el ámbito mediático, se intensifican los rumores de que Roberto García Moritán está buscando formalizar el divorcio. Según la periodista Pía Shaw, “él está resolviendo todo a favor de la política y no del amor”, sugiriendo que sus intereses políticos han tomado prioridad. Shaw agregó que Moritán está presionado por su entorno para solucionar el escándalo rápidamente, en especial tras la publicación de conversaciones privadas entre él y Pampita, lo que ha generado mayor tensión entre ambos.

Con información de TN