Los tres principales candidatos que suenan para dirigir a Boca

Tras la renuncia de Diego Martínez luego de la derrota de Boca por 2-0 ante Belgrano, Juan Román Riquelme se encuentra en la búsqueda de un nuevo director técnico que tome las riendas del equipo y los desafíos que le restan al Xeneize en 2024. A medida que la lista de candidatos crece, tres nombres han tomado fuerza en las últimas horas: Cristian González, Guillermo Barros Schelotto y Fernando Gago.

El Kily, actual entrenador de Unión, equipo que está cuarto en la Liga Profesional, tiene contrato con el club santafesino hasta el 31 de diciembre, lo que lo convierte en una opción con cierta complejidad. Por su parte, el Mellizo, sin club tras su paso por la selección de Paraguay, se encuentra en trámites para obtener la ciudadanía estadounidense, lo que podría influir en su disponibilidad inmediata.

En cuanto a Pintita, actualmente dirige a Chivas de Guadalajara en México, pero desde su entorno aseguran que estaría dispuesto a negociar con Boca en caso de recibir una llamada de Román.

Qué dijo el Kily González sobre la posibilidad de dirigir a Boca

Hace un mes, el Kily González fue consultado sobre la chance de dirigir a Boca en algún futuro. Y su respuesta fue contundente: “Yo tengo la camiseta de Unión. Hasta el final la de Unión. No me llamó nadie. Los rumores en el fútbol siempre están”.

Y agregó: “Sería faltarle el respeto a la camiseta de Unión. Yo estoy convencido de mi Unión. Y hoy fue un partido horrible. Estoy muy caliente, enojado. No tengo la capacidad para analizar, teníamos la opción de ser primeros del campeonato. No puedo pensar en que me quiera Boca u otros equipos. Yo estoy en Unión a muerte hasta el final peleando contra el que sea”.

El obstáculo que complica la vuelta de Guillermo Barros Schelotto a Boca

Guillermo está viviendo en Estados Unidos, país donde jugó al fútbol y fue entrenador en Columbus Crew y LA Galaxy. Y, en estos momentos, el Mellizo está tramitando su ciudadanía estadounidense, motivo por el que podría irse de allí después de cuatro meses: recién podría volver a la Argentina en enero.

Qué dijo Fernando Gago sobre su posibilidad de dirigir a Boca

En la conferencia de prensa de este domingo, luego del partido ante Rayados de Monterrey, una periodista le preguntó a Gago directamente sobre las posibilidades de volver al Xeneize, el club que lo vio nacer como futbolista, aunque esta vez como entrenador. “No hubo nada”, fue la categórica respuesta del exfutbolista.

En su primera experiencia como entrenador en el exterior, Fernando Gago acumula 36 partidos en Chivas de Guadalajara con 17 triunfos, ocho empates y 11 derrotas. Además, su equipo anotó 57 goles y le convirtieron 44.

Cuándo es el próximo partido de Boca

El plantel profesional tuvo libre este domingo y este lunes se reincorporará a las prácticas bajo las órdenes de Mariano Herrón. En caso de que la dirigencia no cierre a un nuevo entrenador en los próximos días, el entrenador interino tendrá un nuevo ciclo y deberá dirigir al equipo frente a Argentinos Juniors el próximo domingo desde las 21 en La Bombonera por la Liga Profesional.

Fuente: TN