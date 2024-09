Marcha universitaria: “Estamos cada vez peor porque no hay diálogo con el Gobierno”

Una conferencia de prensa con las autoridades de la UNS, la UTN, la UPSO y los gremios universitarios locales tuvo lugar esta mañana en la sede del Rectorado (Avenida Colón 80). En la ocasión se explicaron nuevamente las razones por las cuales se ha convocado a una nueva marcha para este miércoles a las 17 en todo el país en defensa de la universidad pública, y también los detalles sobre cómo será dicha actividad.

En la mesa, estuvieron el abogado Fabricio de Arriba Arévalo, vicerrector de relaciones institucionales de la UPSO; el doctor Daniel Vega, rector de la UNS; el ingeniero Alejandro Staffa, decano de la facultad regional Bahía Blanca de la UTN y el secretario académico de esa facultad, ingeniero Carlos Vera, junto a referentes gremiales, docentes y alumnos.

“Sin un financiamiento acorde a las necesidades del sistema y una política sistemática de desprestigio de la institución, el camino es el de la degradación. No es una marcha contra el gobierno, defendemos un modelo exitoso porque generó movilidad social ascendente formando profesionales con estándares de calidad internacional”, resaltó Vega, en su charla con LA BRÚJULA 24.

Luego, apuntó que “no hay otra repartición del Estado que pueda exhibir estos indicadores, con una construcción colectiva que lleva 100 años. Las cosas no solo no mejoraron, empeoran porque tenemos poco diálogo con el Gobierno, siguen sumando datos falsos de manera sistemática. En los últimos 20 años, el número de estudiantes se incremento en un 60% y la planta docente y no docente creció menos que eso”,.

“Es falaz lo que dicen porque conocen los datos, ellos pagan los salarios de docentes y no docentes. Cada uno con su CUIT y CUIL están identificados y el número de alumnos se reporta dos veces al año, con estadísticas que ellos mismos tienen porque cuentan con los datos. Además, tampoco los han solicitado. Todos sabemos que el sistema universitario es perfectible, que se requieren carreras más cortas, pero se necesita de un presupuesto acorde”, sostuvo, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Consultado sobre las diferencias de criterios entre las partes, el rector de la UNS destacó: “El gran problema que tenemos es que no hay diálogo, no sabemos cuál es el plan del Gobierno para la educación universitaria. La única idea que tiene es desfinanciarnos. Estamos de acuerdo en que no se puede gastar más de lo que tenemos, pero en esa distribución hay ganadores y perdedores. Cuando observás que el único discriminado es el sistema universitario, con incrementos muy bajos por sobre el resto. Y los más ricos van a pagar menos que el resto, hay un modelo de redistribución”.

“Hay un ataque sistemático al sistema universitario en lo que va del año. Pongamos en contexto las cosas, el 95% del presupuesto va a salarios y el 5% restante se usa para sostener el funcionamiento de las instituciones y es sobre ese índice que se tira un manto de sospecha. Tenemos todos los datos abiertos en la UNS, todos los años informo a la Asamblea Universitaria lo que se hizo y tenemos una auditoría interna aprobada por la Sigem, al igual que la de la Nación. Cada peso que se gasta pasa por el Consejo Universitario donde hay una amplia variedad de voces, todo bajo consenso. Nuestro sistema se ha mantenido funcionando durante décadas con estándares internacionales”, finalizó Vega.