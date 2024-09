El secretario de Educación acusó a las universidades de “inventar alumnos” para cobrar fondos

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, lanzó duras acusaciones contra las universidades, afirmando que están “inventando alumnos” para acceder a más fondos. La afirmación del funcionario ocurre en medio de la puja salarial con las autoridades universitarias.

“Hay 600.000 alumnos en las universidades nacionales aproximadamente, que no sabemos si están inscriptos en alguna materia o no, no está informada su inscripción en alguna materia. No sabemos sobre el 38%, no lo han informado si están anotados o no, y los fondos se reparten de acuerdo a eso que tiene que ver con cantidad de estudiantes”, expresó en diálogo con Radio Rivadavia.

En la misma línea, amplió: “En un país en el que hay escases de recursos y 60% de chicos en situación de pobreza, tenemos que invertir bien todos los recursos en el sistema educativo”.

Asimismo, aclaró que “inventar alumnos es un tema que tiene más o menos 200 años, porque la multiplicación de los cargos docentes tiene que ver con eso”. El funcionario también destacó que esta práctica se ha visto en otros niveles del sistema educativo, como en primarias y secundarias, y cuestionó la continuidad de docentes en aulas con pocos alumnos.

Tras el rechazo de la oferta salarial del gobierno de Javier Milei, Torrendell reconoció que “hay que mejorar los salarios, pero de manera progresiva y sin comprometer el déficit cero”.

Finalmente, desestimó los reclamos sobre los gastos operativos de las universidades, mencionando que gran parte del presupuesto actual se ha destinado a saldar deudas del 2023 y a actualizar costos congelados desde 2022.

Antes de la movilización, el secretario calificó la protesta de “marcha política” y aseguró que trabaja para impulsar lo que denominó “la revolución de honestidad” que apuesta a “combatir la corrupción y empezar a administrar bien los recursos”.

