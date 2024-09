TC en Paraná: Ciantini ganó la Final y se prendió en la Copa de Oro

Diego Ciantini se impuso este domingo en la 12ª Final que el Turismo Carretera disputó en el autódromo de Paraná. El piloto que tripula el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport sumó así su 1º triunfo de la temporada y quedó habilitado a pelear por el título de la Copa de Oro RUS. Julián Santero (Ford Mustang) y Valentín Aguirre (Camaro) completaron el podio. El pigüense Sergio Alaux (también con un Camaro) desertó a falta de cinco vueltas.

Diego Ciantini y su 1º triunfo del 2024 🤩#TCenParaná

🎥 Prensa ACTC pic.twitter.com/cBRfbYTgsF — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) September 29, 2024

El Bochita comenzó a construir su 2º triunfo en la “máxima” en la 2ª serie del domingo cuando en la largada logró saltar del 4º al 1º puesto de la carrera. Con un gran ritmo selló la selectiva más veloz de las 3 y se aseguró la posición de privilegio para la Final entrerriana.

A partir de ahí, la gran incógnita era saber si iba a poder contrarrestar el ataque de Santero, que venía de ganar en San Luis y establecer la pole position en la clasificación del sábado. Pero la duda la despejó rápido al sostener la punta en una áspera largada, y reafirmó su candidatura promediando la carrera cuando volvieron a estar a la par durante un relanzamiento tras el ingreso del auto de seguridad.

Así, el joven balcarceño pudo sellar el triunfo que se le había escapado en este torneo en las carreras de El Calafate, La Pampa y Termas de Río Hondo y cortar una racha de 1 año y medio sin ganar en el TC. Pero lo más importante para él es que logró la victoria que lo habilita a meterse de lleno en la pelea por ganar la Copa de Oro cuando restan 3 fechas para el cierre del minitorneo.

Con este resultado, Diego avanzó del 5º al 2º puesto de la tabla de posiciones y quedó como nuevo escolta de Santero que sigue estirando la diferencia en la cima del petit torneo. “Fue una carrera muy difícil. Julián venía más rápido que yo. El auto era bastante indócil pero lo pude controlar. Julián me complicó varias veces, me atacaba y me soltaba. Me obligó a ir siempre al límite, en las últimas vueltas pude hacer una diferencia tranquilizadora, pero no me sobró nada”, declaró Ciantini.

El departamento técnico de la ACTC determinó que se realizará el desarme completo del motor para los 3 integrantes del podio (Ciantini, Santero y Aguirre). Lo mismo hará con los multiválvulas de los autos de Werner (5º), Risatti (14º) y Ebarlín (15º) que fueron elegidos por sorteo

Santero, representante del LCA Racing, ratificó su condición de máximo candidato al título al sumar su 3º podio al hilo (fue 2º en Buenos Aires y 1º en San Luis) que le permitió ampliar a 33,5 su ventaja en el certamen. “Seguimos sumando, que es el objetivo. Hoy me hubiera gustado ganar porque le quitaba la posibilidad a Diego, pero hizo una gran carrera. Se la merece. Hoy no estuvimos tan bien con respecto al ritmo, pero fue lo suficientemente bueno para sumar fuerte”, manifestó el líder de la Copa.

En tanto que Valentín Aguirre concretó su mejor producción desde que estrenó el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport. El arrecifeño superó a Otto Fritzler (Dodge Challenger) en la largada y se acomodó en el 3º puesto final. Con este resultado, continúa en el 6º puesto de la tabla de la Copa a 45,5 de Santero.

Final – TC – 12ª fecha – 25 vueltas- Paraná

Pos. Piloto Mca. Tpo./Dif. 1 Ciantini, D. Ch. Camaro 39;20.965 2 Santero, J. F. Mustang 1.586 3 Aguirre, V. Ch. Camaro 5.652 4 Fritzler, O. D. Challenger 9.236 5 Werner, M. F. Mustang 12.300 6 Urcera, J. F. Mustang 12.474 7 Mangoni, S. Ch. Camaro 15.316 8 Canapino, A. Ch. Camaro 15.988 9 Lambiris, M. F. Mustang 19.844 10 Trosset, N. F. Mustang 20.273 11 Todino, G. F. Mustang 20.691 12 Agrelo, M. Ty NG 21.658 13 Ledesma, C. Ch. Camaro 24.602 14 Risatti, R. Ch. Camaro 24.987 15 Ebarlín, J. Ch. Camaro 27.310 16 Castellano, J. D. Challenger 27.632 17 Trucco, J. D. Challenger 28.145 18 Landa, M. T NG 31.248 19 Vázquez, M. D. Challenger 32.432 20 Catalán Magni, J. F. Mustang 32.968 21 Ardusso, F. Ch. Camaro 33.497 22 Martínez, A. Ty NG 38.894 23 Chapur, F. D 42.445 24 Benvenuti, J. Ch. Camaro 42.685 25 Candela, K. T NG 43.147 26 Mazzacane, G. Ch. Camaro 43.524 27 Craparo, E. D 46.067 28 Spataro, E. F 46.648 29 Bonelli, N. Ch 52.009 30 Ferrante, G. Ty NG 53.111 31 Ponce De León, G. Ford 54.009 32 Carinelli, A. Dodge 59.776 33 Fontana, N. Ch 1;20.195 34 De La Iglesia, L. D. Challenger 1 VTA 35 Abella, S. T 1 VTA 36 Jalaf, M. F. Mustang 3 VTAS 37 Martínez, T. T NG 5 VTAS 38 Alaux, S. Ch. Camaro 5 VTAS 39 Gini, E. Ty NG 8 VTAS 40 Martínez, O. F. Mustang 9 VTAS 41 Iribarne, F. Ch. Camaro 10 VTAS 42 Álvarez, S. Ch. Camaro 13 VTAS 43 De Carlo, D. Ch. Camaro 15 VTAS 44 De Benedictis, J. B. F. Mustang 17 VTAS 45 Quijada, M. Ch. Camaro 17 VTAS 46 Garbelino, J. T NG 22 VTAS 47 Jakos, A. Ty NG 24 VTAS 48 Serrano, M. Ty NG 24 VTAS Promedio: 160,828 km/h. Récord de vuelta: Aguirre, en la 2ª vuelta, en 1m27s250 a 174,070 km/h.

El Turismo Carretera diputará la 13ª fecha del campeonato –3ª de la Copa de Oro RUS– el fin de semana del 19 y 20 de octubre en el autódromo de San Nicolás

Copa de Oro – TC – Disputada 2 de 5 fechas

Pos. Piloto Marca Puntos 1 Santero, J. F. Mustang 114 2 Ciantini, D. Ch. Camaro 80,5 3 Werner, M. F. Mustang 75,5 4 Mangoni, S. Ch. Camaro 73,5 5 Lambiris, M. F. Mustang 69 6 Aguirre, V. Ch. Camaro 68,5 7 Todino, G. (3UM) F. Mustang 52 8 Landa, M. (3UM) T NG 48 9 Ebarlín, J. J. Ch. Camaro 48 10 Trosset, N. (3UM) F. Mustang 44 11 Urcera, J. M. F. Mustang 41 12 Risatti, R. Ch. Camaro 39 13 Gini, E. Ty NG 24 14 Quijada, M. Ch. Camaro 14,5 15 De Benedictis, J. B. F. Mustang 12,5 En negrita los que ya ganaron. (3UM) Ingresan mediante el sistema de los “3 de último minuto”.

Campeonato – TC – Disputadas 12 de 15 fechas

Pos. Piloto Mca. Pts. 1 Santero, J. F. Mustang 380 2 Lambiris, M. F. Mustang 353 3 Ciantini, D. Ch. Camaro 350,5 4 Werner, M. F. Mustang 308,5 5 Urcera, J. M. F. Mustang 301 6 Mangoni, S. Ch. Camaro 273 7 Quijada, M. Ch. Camaro 269,5 8 Aguirre, V. Ch. Camaro 265,5 9 Ebarlín, J. J. Ch. Camaro 251 10 Todino, G. F. Mustang 250,5 11 Landa, M. T NG 244 12 Risatti, R. Ch. Camaro 243 13 Gini, E. Ty NG 238 14 De Benedictis, J B. F. Mustang 233 15 Trosset, N. F. Mustang 227,5 16 De La Iglesia, L. D. Challenger 227,5 17 Castellano, J. D. Challenger 221,5 18 Trucco, J. M. D. Challenger 210 19 Martínez, A. Toyota 209 20 Álvarez, S. Ch. Camaro 208 21 Fritzler, O. D. Challenger 208 22 Chapur, F. D 199,5 23 Ardusso, F. Ch. Camaro 197 24 Martínez, T. T NG 194 25 Ledesma, C. Ch. Camaro 190 26 Agrelo, M. Toyota 184,5 27 Benvenuti, J. C. Ch. Camaro 183 28 Craparo, E. D 173 29 Catalán Magni, J. T. F. Mustang 151,5 30 Mazzacane, G. Ch. Camaro 151

Fuente: LB24 / Solo TC.