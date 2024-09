A 20 años de la masacre de Patagones: la jornada escolar que terminó en tragedia

El 28 de septiembre de 2004, Rafael Juniors Solich, un adolescente de 15 años, vivió lo que parecía ser una mañana común. Con el uniforme de la Escuela Secundaria Número 2 Islas Malvinas de Carmen de Patagones, caminó las cuatro cuadras que lo separaban del colegio. Sin embargo, lo que parecía ser una jornada más se convirtió en una tragedia: a las 7:35, tras entrar al aula, Solich sacó de su campera una pistola Browning 9 milímetros, propiedad de su padre, un agente de la Prefectura Naval, y abrió fuego contra sus compañeros, matando a tres de ellos.

El joven, quien presuntamente sufría acoso escolar, disparó 13 veces, alcanzando a 11 personas. Federico Ponce, Evangelina Miranda y Sandra Núñez perdieron la vida, mientras que otros cinco compañeros resultaron gravemente heridos: Natalia Salomón, Pablo Saldías, Rodrigo Torres, Nicolás Leonardi y Cintia Casasola. La rápida llegada de la Policía evitó que el horror se extendiera aún más. Solich, en estado de shock, caminó hacia los oficiales y se entregó sin resistencia. El ataque, que luego sería conocido como la “Masacre de Patagones”, dejó una cicatriz imborrable en la comunidad.

La Masacre de Carmen de Patagones fue el tiroteo desatado el 28 de septiembre del 2004 en la Escuela Secundaria Número 2 Islas Malvinas. Foto: Archivo MDZ

La Justicia, debido a la corta edad de Solich, lo declaró inimputable. Ante la jueza de menores Alicia Georgina Ramallo, el joven confesó no recordar lo sucedido y afirmó que su vista se nubló durante el ataque. El día anterior, había tenido una fuerte discusión con su padre, lo que aparentemente lo impulsó a buscar el arma escondida en el placard. En su relato, dijo: “Discutí con mi papá y me dijo algo que no me gustó”. Esa pelea desató el desenlace fatal de la mañana siguiente.

Juniors en la escuela, poco antes de la masacre. (Foto: Infobae)

Hoy, Rafael Juniors Solich tiene 35 años y un hijo, cuya madre conoció durante su internación. Tras ser recluido en el Instituto de Menores El Dique, fue trasladado a un neuropsiquiátrico y luego a una clínica para adultos en La Plata, donde permanece bajo tratamiento.

Aunque su madre, Ester Pangue Mancilla, ha sido su apoyo constante, la posibilidad de que reciba el alta parece estar aún muy lejana. Mientras tanto, la comunidad de Carmen de Patagones sigue recordando aquella fatídica mañana que cambió para siempre sus vidas.

Con información de Mdzol