Escándalo en el Federal A: batalla campal entre jugadores e hinchas

Un nuevo escándalo se desató en el marco de la definición del partido único desempate para mantener la categoría en el Federal A: en el estadio de Douglas Haig de Pergamino, Gimnasia de Concepción del Uruguay derrotó por 2-0 a Unión de Sunchales y condenó al Bicho Verde a disputar el Federal Amateur la próxima temporada. Sin embargo, al finalizar el pleito, los futbolistas del elenco caído en desgracia se enfrentaron con los hinchas del equipo rival.

Los dos tantos del compromiso fueron anotados por Emilio Agustín García. El primero de ellos fue a los 38 segundos, mientras que la ampliación del resultado se produjo a los 14 minutos, con un error defensivo incluido. Por su parte, el Lobo se sostuvo en la divisional y deberá medirse a Sportivo Belgrano de San Francisco en los playoff. Antes de ingresar al túnel que lleva al vestuario, algunos jugadores del cuadro santafesino se subieron a la reja de contención y arrojaron algunos objetos, además de insultar a la parcialidad entrerriana.

ENFRENTAMIENTOS ENTRE JUGADORES E HINCHAS ❌



➡️ Tras concretarse el descenso de Unión de Sunchales, los jugadores del Bicho Verde se cruzaron con los simpatizantes de Gimnasia de Concepción del Uruguay metros antes del tunel que los dirigía hacia el vestuario pic.twitter.com/RoWr78EyQO — Interior Futbolero (@InteriorFut) September 23, 2024

Villa Mitre y Olimpo con rivales para la Reválida

El equipo de Carlos Mungo comenzará en Lincoln ante El Linqueño; mientras que el conjunto de Gastón Lotito irá a Rafaela para medirse ante 9 de Julio. Ambos compromisos se disputarán el próximo fin de semana.

Así quedaron los cruces:

San Martín (Formosa) vs. At. Club San Martín(L)

Villa Mitre (Bahía Blanca) vs.El Linqueño (Lincoln)(L)

Sp. Belgrano (San Francisco) vs. Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay) (L)

Dep. Argentino (Monte Maíz) vs. Huracán Las Heras (L)

Kimberley (Mar del Plata) vs. Sarmiento (Resistencia) (L)

Sp. Atlético Club (Las Parejas) vs. Sp. Estudiantes (San Luis) (L)

Sol de América (Formosa) vs. Cipolletti (L)

Gutiérrez Sport Club vs. Independiente (Chivilcoy) (L)

Atenas (Río Cuarto) vs. Juventud Unida Universitario (San Luis) (L)

Camioneros (Nueve de Abril) vs. Boca Unidos (Corrientes) (L)

Germinal (Rawson) vs. Douglas Haig (Pergamino) (L)

Def. de Belgrano (Villa Ramallo) vs. Dep. Rincón (Rincón de los Sauces) (L)

Olimpo (Bahía Blanca) vs. 9 de Julio (Rafaela) (L)

(L) Hacen de local en el primer partido.