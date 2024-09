Santero fue la referencia en la clasificación del TC en San Luis

Julián Santero (Ford Mustang) fue el más veloz de la clasificación que el Turismo Carretera disputó este sábado en el autódromo de San Luis por la 11ª fecha del campeonato. El piloto del LCA Racing batió el récord del circuito y se quedó con los primeros 2 puntos del fin de semana. José Manuel Urcera (Ford Mustang) y Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) fueron sus escoltas. El pigüense Sergio Alaux (Chevrolet Camaro) fue 38º, a algo más de dos segundos del líder.

“Hemos hecho un gran trabajo, agradecido a todo el equipo por el gran auto. Espero mantener este potencial para el domingo. Pinta bien este 2024, estamos siendo competitivos. Pero queda mucho por delante, no hay que desenfocarse ni relajarse porque los rivales que tenemos son muy fuertes, la paridad es tremenda”, declaró el mendocino que sumó su 2ª pole position de la temporada, la 1ª a bordo del Mustang.

Efectivamente, la 10ª clasificación del campeonato fue muy ajustada. Al punto que Santero –que batió el récord de la pista que tenía Manu Urcera desde 2019- aventajó por apenas 17 milésimas al piloto rionegrino y por 120 a Canapino, quien había sido el más veloz de los 3 grupos anteriores. Un resultado que le permitió al representante de Guaymallén quedarse con los primeros 2 puntos de la fecha estirar a 17 la ventaja con sus inmediatos perseguidores en el inicio del minitorneo.

Santero sumó su 8ª pole position en el Turismo Carretera, la 1ª a bordo del Ford Mustang del LCA Racing. El mendocino había ganado la clasificación en la anterior presentación del TC en el “Rosendo Hernández” en el torneo 2023

Por su parte, Urcera cerró su mejor clasificación de la temporada con el Mustang del Moriatis Competición. El rionegrino llegó a liderar la tanda hasta la gran vuelta de Santero. De todos modos, Manu destacó la performance del auto que, según él, pegó un salto en la performance después de la prueba que llevaron a cabo en la previa al inicio de la Copa.

“Nos faltó poquito. Hicimos una gran vuelta, la realidad es que mejoramos mucho con respecto a la carrera en Buenos Aires y nos permitió cerrar la mejor clasificación del año. Vamos a buscar seguir evolucionando para meterme en la pelea por el título”, manifestó Urcera que completó el 1-2 de los Mustang en el trazado puntano.

En tanto que Agustín Canapino, que este fin de semana está corriendo con el Chevrolet Camaro que estrenó Guillermo Ortelli en el cierre de la Etapa Regular en el “Gálvez” volvió a ser protagonista en la tanda cronometrada. En su 2ª carrera desde su regreso al TC, el tetracampeón demostró que está para dar pelea en las 5 fechas que restan para finalizar la temporada.

“Un gran auto, sin dudas. La verdad es que lo estoy conociendo de a poco, pero tenía muy buenas referencias que me dio Guille (Ortelli) en Buenos Aires. Mañana voy a hacer lo mejor posible, obviamente tratando de no perjudicar a los que están peleando la Copa de Oro. Pero voy a buscar ganar, y si no llegar lo más adelante posible”, afirmó el Titán.

Otto Fritzler fue el más veloz de los entrenamientos en el estreno de su Dodge Challenger. El piloto del Pradecon Racing marcó un tiempo de 1m28s575. Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) se quedó con la 1ª tanda

Clasificación TC – San Luis – 11ª fecha

Pos. Piloto Mca. Tpo./Dif. 1 Santero, J. F. Mustang 01;27.956 2 Urcera, J. M. F. Mustang 0.017 3 Canapino, A. Ch. Camaro 0.120 4 Trucco, J. M. D. Challenger 0.511 5 Mangoni, S. Ch. Camaro 0.526 6 Ardusso, F. Ch. Camaro 0.541 7 Spataro, E. F 0.564 8 Werner, M. F. Mustang 0.606 9 Lambiris, M. F. Mustang 0.620 10 Ciantini, D. Ch. Camaro 0.623 11 Ledesma, C. Ch. Camaro 0.655 12 De Benedictis, J. B. F. Mustang 0.684 13 Todino, G. F. Mustang 0.713 14 Landa, M. T NG 0.753 15 Ferrante, G. Ty NG 0.848 16 Ebarlín, J. J. Ch. Camaro 0.968 17 Catalán Magni, J.T. F. Mustang 0.991 18 Chapur, F. D 0.992 19 Jakos, A. Ty NG 1.032 20 Fritzler, O. D. Challenger 1.070 21 Risatti, R. Ch. Camaro 1.087 22 Álvarez, S. Ch. Camaro 1.093 23 Jalaf, M. F. Mustang 1.134 24 Castellano, J. D 1.141 25 Martínez, A. Ty NG 1.153 26 Agrelo, M. Ty NG 1.197 27 Candela, K. T NG 1.202 28 Benvenuti, J. C. Ch. Camaro 1.245 29 De La Iglesia, L. D. Challenger 1.249 30 Quijada, M. Ch. Camaro 1.326 31 Trosset, N. F. Mustang 1.453 32 Martínez, T. T NG 1.469 33 Bonelli, N. Ch 1.550 34 Carinelli, A. D 1.687 35 Craparo, E. D 1.824 36 Vázquez, M. D 1.838 37 Fontana, N. Ch 1.922 38 Alaux, S. Ch. Camaro 2.041 39 Serrano, M. Ty NG 2.059 40 Iribarne, F. Ch. Camaro 2.133 41 Cotignola, N. T NG 2.164 42 Mazzacane, G. Ch. Camaro 2.271 43 Gini, Es. Ty NG 2.403 44 De Carlo, D. Ch. Camaro 2.589 45 Aguirre, V. Ch. Camaro ST Promedio: 184,183 km/h. Retiro de tiempos por sanción CAF: Aguirre.

Fuente: LB24 / Solo TC.