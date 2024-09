La historia de Lu Camber: de un comentario de Tinelli a cantar con la Filarmónica de Río Negro

Luciana Campos es bahiense por adopción. Vive en la ciudad desde hace casi 20 años y fue aquí donde grabó un video que por esos azares de los algoritmos llegó hasta Tinelli quien la comparó con la cantante de La Oreja de Van Gogh.

“Escúchenla por favor. Parece la cantante de La Oreja de Van Gogh”, fue el comentario del mediático en enero de 2020 y efectivamente a Luciana la empezaron a escuchar, y una de sus últimas presentaciones fue con la Filarmónica de Río Negro, luego de ganar un concurso que convocó a cientos de artistas.

En contacto con La Brújula 24, la cantante (cuyo nombre artístico es Lu Camber) comentó que “la experiencia con Tinelli abrió muchísimas puertas acá en Bahía Blanca. No sé de qué manera llegó a él (el video). Por supuesto que fue un estallido, ese tipo de cosas no se da seguido y a partir de ahí se dieron muchísimas oportunidades. También yo me animé a más y creo que lo del concurso también es resultado de todo esto de lo que yo fui recorriendo”.

“Cantar con una fila armónica que no es nada fácil”, comentó sobre su presentación del pasado 5 de septiembre y relató que fue un proceso que empezó en marzo cuando envió el video para participar y que la noticia del triunfo le llegó en agosto.

“Para mí fue una sorpresa muy grande porque yo nunca había tenido la oportunidad de cantar en mi ciudad natal y yo tengo familia allá, así que pude disfrutarlo con ellos que se pierden de las oportunidades de verme cantar acá en Bahía Blanca”, dijo Luciana quien es oriunda de Viedma y se radicó en Bahía desde 2005.

La canción que escogió fue “Remamos” (Kany García y Natalia Lafourcade) a la que describe como una pieza fuerte y con la que se identifica mucho. En general concluye que estar en ese escenario en Viedma “fue una experiencia maravillosa, muy emocionante y que me ayuda dentro de mi carrera musical a seguir creciendo”.

El concurso fue lanzado en el mes de marzo por la Secretaría de Cultura dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura con el objetivo de revalorizar, visibilizar y potenciar el talento artístico rionegrino y al mismo tiempo ofrecer la posibilidad de compartir escenario con la Filarmónica de Río Negro.

De casi 200 personas inscriptas, se seleccionaron 45 en un proceso en el que se tuvo en cuenta la originalidad de las canciones enviadas y la diversidad géneros musicales. La presentación fue en el Centro Municipal de Cultura y además de Luciana, el público escuchó a los otros ganadores: Jesica Valdés, Benjamín Elías Mansilla Ayalef, María Florencia Albarracín, José Gutiérrez y Milton Ariel Ignacio Fuentes.

Lu Camber desarrolla su carrera artística en Bahía Blanca en dúo con Mavy Alarcón, que juntas son KÁMALA y forma parte de la compañía CREAR, de Mariela Bedini, donde ha estrenado obras de comedia musical como “Chicago” y está preparando una más que se llama A Chorus Line (Línea de Coros).