Qué significa que el perro siga a su dueño al baño: consejos para que espere afuera

A la hora de adoptar a un perro, se deben tener en cuenta varios factores: desde tener solvencia económica para su alimento y salud, hasta tener tiempo para poder disfrutarlo. En este sentido, la llegada de este tipo de animales puede cambiar totalmente la vida de su dueño y generar situaciones inesperadas, como por ejemplo, la invasión del animal a un espacio tan personal como el baño. Pero ¿qué significa esto? A continuación se detallará cómo hacer para que se acostumbre a esperar afuera.

La llegada de un can a un hogar puede cambiar de manera positiva una familia a tal punto que en ciertos contextos humanizan al animal. No obstante, hay que tener en cuenta que se trata de un animal y si este sigue a su dueño por cualquier rincón de la casa es porque no tiene noción de la intimidad.

Según el sitio especializado ZooPlus, la respuesta a por qué el perro sigue a su dueño es clara: “No conocen la privacidad. Son animales de manadas y prefieren hacer todo con los miembros de esta, ya sea ir de caza, proteger el territorio, jugar o incluso hacer sus necesidades”. Entonces, resulta algo común para ellos ver a su dueño en el baño o en ciertas situaciones que parezcan vergonzosas para el ser humano.

Además de todo esto, el hecho de cerrar la puerta para ir al baño, genera un interés particular en la mascota. “¿Qué pasa detrás de esa puerta? ¿Qué haces ahí dentro y por qué le prohibís la entrada? Sobre todo, si el perro está muy apegado a vos y lo llevás a todos lados, le irrita que de repente le dejés fuera”, continuaron desde el sitio.

“Cuando tu perro te sigue a todos lados en casa significa que te quiere sobre todas las cosas, que quiere estar con vos y poder protegerte en todo momento”, concluyeron.

En este contexto, los dueños se pueden quedar tranquilos porque existe una fórmula para que los perros aprendan a esperar afuera.

Paso a paso para que el perro espere afuera del baño

Darle la orden al perro de esperar afuera, entrar al baño y cerrar la puerta durante un momento. Al principio debe ser poco tiempo para poder acostumbrarlo, es decir, no estar en el baño media hora.

Si en este momento, el animal siente la necesidad de proteger a su dueño, dejarlo que entre al baño, así se asegura que está todo en orden. Cuando se dé cuenta de que está solo, podrá protegerlo desde afuera.

Demostrarle al perro calma, ya que se trata de una actividad normal en el ser humano.

En el caso de que aúlle o rasque la puerta del baño, el dueño debe salir, pero ignorarlo. No se debe tranquilizarlo con palabras o caricias porque esto puede reforzar su comportamiento.

Si el can espera tranquilo, recompensarlo con una golosina y de esta manera podrá aumentar el tiempo de espera atrás del baño.

A todo estos consejos se le puede sumar que el dueño pase tiempo de calidad con su mascota, es decir, que se ocupe de su entretenimiento y ejercicio. Entonces, esto generará que el perro acepte que, de vez en cuando, su dueño necesite un tiempo para él.

Fuente: La Nación