La torpeza de una ladrona queda registrada en video

Un reciente video viralizado muestra un incidente en una despensa donde una mujer, acompañada de un carrito de bebé, intenta robar una botella de fernet. El video, que inicialmente fue publicado por la propietaria del local, capturó el momento en el que intenta ocultar el botín en el carrito, pero esta cae al suelo, frustrando su intento de hurto.

El hecho ocurrió en la despensa ubicada en la calle Sarmiento 1666, de Coronel Pringles. Según relató Nadia Azanza, dueña del establecimiento, “La chica que atiende me avisa que mire la cámara. Porque entró una chica con un carrito y otra chica más, había unas nenas comprando, y había una caja de fernet. Era imposible que la botella salte y se caiga al piso”.

Azanza describió cómo al revisar las imágenes, se dieron cuenta de que la botella no había caído por accidente. En el video también se escucha a la mujer, momentos antes de intentar robar, diciendo “yo no tomo alcohol”, lo que agrega un toque de ironía a la situación. Según Nadia, la mujer que la acompañaba no cobró la botella porque no sabía lo que había sucedido, y añadió que también fue molesto que dejaron todo desordenado y pisado.

Nadia comentó que reconoce a una de las personas que acompañaba a la “ladrona”, pero no a la principal sospechosa. “A esa chica (la que quiso robar) no la reconozco, pero sí a la que estaba al lado, pero ella no me dijo quién era la otra. Me dijo: ‘es la primera vez que sale conmigo, me acompañó y me da mucha vergüenza’. Dicen que no es de Pringles, no sabemos quién es”, explicó.

Finalmente, la madre de las niñas que estaban presentes en la despensa pidió a Nadia que eliminara el video, pero para entonces ya se había viralizado. Nadia también mencionó que el fernet tiene un valor de alrededor de 11 mil pesos, y que los robos en su despensa son frecuentes, habiéndose llevado recientemente un termo, masitas y otros artículos.