Benjamín Vicuña y Celeste Cid en una historia familiar

Como todos los días, la periodista Laura Ubfal detalló los temas salientes del mundo del espectáculo argentino en el aire del programa “Hora Pico”, emitido por LA BRÚJULA 24.

Recordá que para conocer más de estas cuestiones podés entrar a www.laubfal.com. Ahora te acercamos un resumen con todos los títulos abordados hoy por la profesional:

La reaparición de Peter Lanzani revolucionó el Gran Rex

“Estoy muy contento, muy emocionado, es un revival de ver un montón de gente que no me lo esperaba” dijo Peter Lanzani a quien hace mucho no se veía públicamente en Argentina y quien revolucionó el Gran Rex en la transmisión del Cris Morena Day de Olga y reconoció que “el público no cambió”.

“A Nico (Riera) no lo veía hace mil años y empiezan a pasar cosas, a recordar anécdotas” mientras la gente gritara “Laliter” y “Teen Angels”.

Ni hablar cuando apareció Lali y junto a Peter hicieron delirar a la gente.

La gente lo pide y la gente lo tiene! #CrisMorenaDay pic.twitter.com/w2O82dHe1v — OLGA (@olgaenvivo) August 29, 2024

El ingreso de Peter a las 22.15 al escenario junto a Cris Morena, Gime Accardi y Nati Jota, conductora del evento, fue un momento icónico del extenso show en vivo que comenzó a las 18 con una alfombra rosa a cargo de Fer Dente y Evelyn Botto y pasó después a la charla sobre los distintos programas de Cris de “Jugate Conmigo” al futuro próximo estreno de “Margarita”.

Mike Amigorena cantó “Jugate conmigo”, participaron cantando Franco Masini, Joaquín Levinton, la voz de “Cruzando el charco”, Agustina Cherri junto a su hija Muna Pauls y entre otros momentos, Damián Betular bailó el “Chufa Chufa”.

Cris dijo que “Peter era un poco de madera cuando empezó” y reconoció cómo creció en su carrera y como muchas cosas nacieron de su creatividad, como “el regador” que recordó el público.

Peter contó que hubo un momento en que estaba agotado y que fue Nico Vásquez quien lo convenció de seguir. “Pasaron 17 años y me sigo emocionando como cuando tenía 16”, dijo.

“No me voy a olvidar nunca que él me prometió que si algo pasaba él iba a estar y cuando partió Romina, él fue el protagonista de “Aliados”, relató Cris cuando llegaron al escenario Nico Vásquez y Emilia Attías para cantar juntos.

¿Se viene la quinta temporada de Casi Ángeles?

ELIJO CREER#CrisMorenaDay pic.twitter.com/7USFLPUOTo — OLGA (@olgaenvivo) August 29, 2024

La transmisión de streaming superó las 300000 visualizaciones, lo que sería unos 3 puntos de rating en TV Abierta, con público de todo el mundo y 5000 personas dentro del Rex.

Benjamín Vicuña y Celeste Cid en una historia familiar

Después de éxitos como Una noche de amor y Casi Feliz, Hernán Guerschuny regresa a la pantalla grande con una nueva comedia romántica familiar. “Papá por dos” comenzó oficialmente su rodaje en Buenos Aires.

La película, protagonizada por Benjamín Vicuña, Celeste Cid y Lucas Akoskin, se perfila como una de las producciones más esperadas del próximo año, con su estreno programado en los cines argentinos para las vacaciones de invierno de 2025.

El elenco protagónico de “Papá por dos” reúne a tres grandes figuras del cine y la televisión latinoamericana. Benjamín Vicuña, se ha destacado en producciones como El Hilo rojo, Pacto de Fuga y Papá al rescate, en cine, como así también en ficciones para televisión como Argentina tierra de amor y venganza y La Dueña, entre muchos otros títulos. Celeste Cid, por su parte ha brillado en series icónicas como Resistiré, Las Estrellas y más recientemente Planners. Finalmente, Lucas Akoskin, actor y productor argentino de renombre internacional, ha participado en destacados proyectos como Nightmare Cinema, Miénteme (Amazon), Captive (Paramaunt), Nightingale (HBO) y la serie Mil Colmillos (HBO).

A este trío de talentosos actores se suman coprotagonistas de la talla de María Gracia Omegna y Tati Fernández y divertidas participaciones de Julieta Poggio, Sebastián Wainraich, Homero Pettinato, Eugenia Guerty y Pablo Fábregas, entre muchos otros.

Fátima Flórez se fotografía en Las Vegas como “Primera Dama”

Viajó a Estados Unidos para anticipar los shows que hará desde el próximo 12 de setiembre en el Teatro Saxe donde se anuncia que “Fátima Flórez ha sido la atracción teatral número uno en Sudamérica durante los últimos 15 años, ¡ahora trae su actuación superestrella a Las Vegas!”:

Fátima se mostró superfeliz ante su llegada a la ciudad de los grandes espectáculos y se fotografió promocionando un producto, como “la Primera Dama de Argentina”, algo que no deja de llamar la atención.

Con entradas generales muy accesibles para ese país, a 70 dólares, Fátima promete imitar a las grandes figuras de la música de Estados Unidos, desde Marilyn Monroe, a Dolly Parton, pasando por Michael Jackson y Cher.

Hasta ahora solo se anuncian tres funciones, las del jueves 12 al sábado 14 y Fátima espera poder estar antes en la entrega de los Martín Fierro, donde sueña con ganar en el rubro de Labor Humorística por su labor en el “Bailando” del año pasado con sus imitaciones.

