Conocido periodista vinculó el caso Kiczka con los datos que le aportaba Natacha Jaitt

“Basta de persecución política, esta es la foto que querían”. Esa fue la primera frase del diputado Germán Kiczka luego de ser detenido ayer miércoles por la noche en la localidad de Loreto, Corrientes, por tenencia y distribución de material pedófilo hallado en su computadora.

Christian Sanz es un destacado periodista de investigación y director periodístico de Mendoza Today. En diálogo con LA BRÚJULA 24 recordó conversaciones que mantuvo con Natacha Jaitt, quien siempre puso el foco en la zona de Misiones como sinónimo de fiestas con menores de edad.

“Ella me contó a lo largo de dos años antes de morir de todo este tipo de cosas. Al principio me parecían absurdas, imposibles, por la calidad de gente que mencionaba. En especial nombraba a Ramón Puerta, era heavy. Lo que decía no era que estas personas fueran pedófilos, que organizaban en Misiones encuentros para tener sexo con menores. Era como el caso de Jeffrey Epstein”, sostuvo Sanz, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y añadió: “Me decía que tenía videos, a uno le daba temor involucrarse porque es muy pesado, pero a todas luces esto era real. El año pasado le mandé al hermano de Natacha una serie de capturas de pantalla. El peronismo está muy callado, si fuera otra persona la detenida tendría otra repercusión. Entendemos que no es el último eslabón del caso, quizás el más tonto por no haber borrado todo”.

“Natacha afirmaba que había mucha gente del mundo del espectáculo, hablaba de Puerto Iguazú y de un lugar específico, una vivienda enorme, casi a la altura de la frontera con Brasil, hasta con la dirección exacta. Lo describía casi como un haras, el lugar donde se hacían las fiestas negras con menores. Lo que uno busca ahora es aportar eso a la Justicia”, explicitó en otro segmento de la nota radial.

Por último, Sanz lanzó: “La forma de reclutamiento es la misma que se dice ahora, hacían matinée en boliches Misiones, buscando a los chicos más carenciados. Hoy siento cierta culpa porque en su momento tal vez no le di tanta importancia. Hasta dio nombre de niños, me pedía que investigara el caso de un nene de 12 años, cuyos padres habían recibido padres. No sé quién le daba tanta precisión a Natacha, quizás los servicios de inteligencia. Espero que todo salga a la luz por la gravedad de lo denunciado”.