Por la pirotecnia ante Villa Mitre, a Olimpo lo sancionaron

Olimpo atraviesa un muy mal momento en el Federal A. Los resultados no llegan y encima ahora no podrá ingresar público que no sea socio a los partidos como local.

La sanción está relacionada al uso de la pirotecnia no autorizado en el clásico ante Villa Mitre además de “otros hechos en las tribunas” según detalló la Aprevide en un comunicado.

De esta manera, frente a Bolivar este fin de semana y Santamarina en la última jornada del nonagonal, solamente podrán ingresar al Roberto Carminatti socios del club. Y así será hasta nuevo aviso.

El comunicado del Aprevide

“Por notificación oficial de Aprevide y en base a los hechos de pirotecnia no autorizados junto a otros hechos en las tribunas en el último partido frente a su par de Villa Mitre se resuelve:

A partir del 23/08/24 y hasta tanto las partes lo consideren de revisar (Aprevide y Club Olimpo) los partidos por torneo Federal A del club Olimpo será solo con público SOCIO del club.

La institución estará a cargo de la venta de entradas y emisión de las mismas”.