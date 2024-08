“En el gobierno de Alberto Fernández no trabajaba nadie”

La periodista Liliana Franco, quien desde hace casi treinta años viene reflejando la realidad política y económica de la Argentina, habló esta mañana con el equipo del programa “Bahía Hoy”, emitido por La Brújula 24, sobre el escándalo que involucra a Alberto Fernández.

Primero, la profesional contó que “no me sorprendieron los affaires del expresidente, uno estando tantos años ahí se da cuenta de quienes entran y salen. Se conocía que era medio picaflor, pero sí me sorprendió que pasara en el despacho presidencial”.

“Hubo presidentes que tuvieron sus amoríos, pero nunca en el despacho presidencial. Tenés la Quinta de Olivos, no necesitan hacer eso. Además, ese lugar no tiene cámaras, pero sí los pasillos. Es una zona custodiada, no tan hermético como se cree”, dijo.

Y en esa misma línea, agregó: “El tema de los romances no me sorprendió, pero sí lo hicieron dos cosas. La cantidad, lo cual ratifica la sensación que tenía en ese momento, de que nadie trabajaba”.

“Lo que me llamó poderosamente la atención es que fuera golpeador, eso nunca lo había escuchado. No digo que no exista, digo que no lo escuché. Y también le llamó la atención al personal que lo atendió al presidente”.

Más frases de Liliana Franco en el aire de La Brújula 24:

“Muchos se preguntan por qué no dijimos nada. Si el presidente tiene infidelidades no es mi problema, yo soy periodista y hablo de temas de política. A veces no se saben los delitos, que no es tan fácil de comprobar. El periodismo serio solo puede denunciar con pruebas concretas”.

“De su vida amorosa que se haga cargo, siempre y cuando no afecte el erario público. Ahí sí tengo algo para decir, porque hubo señoritas que tuvieron puestos, aunque no lo tenía comprobado. Se podía suponer, porque la llevó algún amigo, pero si no lo podés demostrar, el ingreso no es informal”.

“Me parece que habría que poner la lupa es saber de qué vive Fabiola Yáñez en España. Ella no tenía un trabajo, Alberto dice que tenía ingresos de la Universidad de La Rioja y lo desmintieron. Con la pensión que recibe no dan los números. Ese punto se tiene que clarificar, porque lo pagamos todos. Además, estamos mandando custodios que también los tenemos que pagar”.

“En el período de la pandemia, él gobernada –Alberto Fernández-, porque estaba todo el mundo encerrado y tenía que tomar dos o tres decisiones, pero nada más”.

“Lo único que funcionaba era esencial y encima tenía alto nivel de aceptación popular. Eso se quiebra con la foto del cumpleaños, porque empezó a haber un cuestionamiento. Ahí hubo un quiebre de la sociedad con el Gobierno”.

“A medida que fuimos saliendo de la pandemia, empezó a verse una gestión que no era buena. Hasta que interviene Sergio Massa, y a partir de ese momento, ni el loro pasaba por la Rosada, porque el poder estaba en Hacienda”.

“Me acuerdo que –Alberto Fernández– iba de viaje, tenía una cumbre en Panamá y después tenía que ir a EE. UU.. Quedaban en el medio 4 días y fueron todos a pasear”.

Javier Milei

“Milei es un presidente muy particular, es el menos político de todos lo que conocí. Él va una o dos veces por semana a Casa Rosada, pero trabaja en Olivos. Es una persona muy adicta a las redes, lo cual es una realidad nueva para mí, el contacto directo”.

“Las circunstancias lo llevaron adónde está en este momento. Y eso él lo tiene presente, siempre dice que es un emergente de una realidad muy triste de la Argentina”.