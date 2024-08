Alberto Fernández le pidió a la Justicia que prohíba la difusión de sus videos íntimos

El expresidente Alberto Fernández presentó una solicitud en el fuero civil y comercial federal para prohibir la difusión de fotos y videos íntimos en medios de comunicación y plataformas digitales como Google, Facebook, X (anteriormente Twitter), y Yahoo, en defensa de su hijo menor, Francisco Fernández. Esta medida se produce luego de que Fernández fuera imputado por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez, en una causa que está bajo la jurisdicción del juez Julián Ercolini y el fiscal Ramiro González.

Fernández presentó esta solicitud “por derecho propio”, argumentando que la difusión de estas imágenes y videos afecta su honor e imagen, así como el bienestar de sus hijos, Tani Fernández Luchetti y Francisco Fernández. En su pedido, reclamó una medida cautelar ante lo que calificó como una “urgencia extrema” y promovió una “acción preventiva de daños” contra el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y las empresas mencionadas.

El expresidente subrayó lo que considera una “flagrante amenaza” de difusión de imágenes o videos que, según él, tienen como único objetivo ofender y vulnerar su integridad y la de su familia. Fernández afirmó que estas publicaciones no solo lo afectan a él, sino también a sus hijos y seres queridos.

En su presentación, Fernández expresó: “Recientemente se vienen publicando y difundiendo fotos y videos que falazmente se me atribuyen por parte de diversos medios y figuras públicas. Estas cuestiones que desde ya son falsas y maliciosas, solo buscan afectar la estabilidad familiar y salud psicofísica de mis hijos”. Aunque no mencionó casos específicos, en los últimos días se han difundido imágenes y videos que involucran a su expareja, Fabiola Yañez, quien denunció signos de violencia, así como otros videos que implican a la conductora Tamara Pettinato, en los que, aunque no se le ve, se escucha la voz de Fernández en la Casa Rosada.

El expresidente pidió la prohibición de la difusión de estas imágenes íntimas, solicitando una “orden de cese de difusión” que impida a los medios y figuras públicas continuar publicando estos contenidos o cualquier otro relacionado con él o su familia. Fernández hizo un llamado a desarrollar una ética en los medios de comunicación que respete los derechos personalísimos y denunció lo que considera como una “libertad de expresión mal entendida” que incita al odio y a la violencia. Expresó que se siente profundamente afectado y que él y sus hijos son víctimas de ataques y amenazas, enfrentando un dilema entre seguir con su vida pública y proteger a su familia de estos daños.

