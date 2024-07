Robaron un grupo electrógeno en el Hogar Don Orione

Inescrupulosos robaron en las últimas horas un artefacto que es de vital importancia para el Hogar Don Orione, ubicado en la avenida Pringles al 900.

Se trata de un grupo electrógeno, lo cual ante cualquier corte de luz perjudicaría, por ejemplo, la medicación y respiradores de varios de los pacientes.

En diálogo con La Brújula 24, la hermana Mirtha Portillo Amarilla consideró que “me genera un poco de bronca esto, la persona que lo robó fue muy inconsciente”.

“Espero que escuche esto y pueda devolverlo. Se supone que fue el viernes a la noche. Nosotros no nos habíamos dado cuenta, recién ayer una de las hermanas le dijo al de mantenimiento que podía limpiar ahí porque se junta basura cuando llueve. Cuando fueron, no estaba. Nadie vio nada, y lo peor es que no nos dimos cuenta el día. Recién hoy vamos a hacer la denuncia oficial”, señaló la religiosa.

Cabe recordar que el Hogar Don Orione es una institución que alberga a personas con discapacidad severa, en su mayoría sin familias. “Siempre optamos por los más graves, porque a veces vienen distintas patologías. Para nosotros no tiene que ser psiquiátrico, lo cual hay mucha demanda”.

“Lo evaluamos en el equipo y vemos cuál tiene el perfil para ingresar a nuestro hogar. Acá trabaja mucha gente, personal de planta son 19 y profesionales son 12. Y el aporte más importante es de obras sociales. Es un hogar con habilitación nacional y hacemos convenios, ellos nos pagan por la internación de los residentes”, indicó.

Y dijo que “siempre están las puertas abiertas para el que quiera venir a ver la realidad de esta gente y la forma en que nosotros los tenemos”.