Dagna sobre las SAD: “Lo que vienen a hacer es un negocio para pocos”

El presidente del Club Olimpo, Alfredo Dagna, habló esta mañana en LA BRÚJULA 24 acerca del anuncio del Gobierno que autorizó oficialmente que, a partir del 1° de noviembre, los clubes del fútbol argentino podrán convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

Al respecto, el dirigente explicó lo que significaría para estas instituciones quedar en manos de privados. “Lo que nunca se le dice a la gente es de dónde viene todo este tema y aparecen personas que comunican a través de los intereses ya creados para que, sobre todas las cosas, se sepa una parte de la verdad”, comentó en diálogo con el programa La Mesa Dominguera.



“Hace 10 años atrás, la FIFA hizo un reglamentación en la cual dice que los derechos federativos que otorga los beneficios económicos de los jugadores de fútbol solamente pueden estar en cabeza de clubes, ni siquiera en la cabeza del propio jugador. Es decir, un jugador firma por tres años, ese tiempo los derechos federativos son de ese club que lo contrata. Esto lo hizo la FIFA para salvaguardar todo tipo de posibilidades de que los clubes no terminen desangrándose como pasó con otros deportes que terminaron desapareciendo directamente”, explicó Dagna.

Y subrayó: “Lo vienen a hacer es un negocio para pocos. No se va a comprar ni River ni Boca, pero sí equipos que juegan en una liga donde se puede mostrar un jugador. Los chicos petizos, muy flacos, gorditos no van a ser tomados por una sociedad anónima que busca un rédito económico, obviamente van a hacer un club para que vayan a jugar los que les interesa para formarlos, para después poderlos incluir en un equipo y venderlos. Entonces cuántos tipos quedan afuera, me quedan 2.000 o 3.000 pibes afuera, ¿a dónde van? nosotros no podemos copiar realidades que no son equivalentes”.

“En todos los lugares donde existen las sociedades anónimas deportivas que son hiper profesionales, la parte lúdica, formativa y competitiva inicial las hace la educación. Vas a Estados Unidos y los colegios son los que le dan el deporte, donde hay una infraestructura enorme. ¿Qué vas a traer eso a la Argentina? que los colegios no pueden pagarle el sueldo a los maestros. ¿Qué le vas a dar a los chicos para que compitan? ¿le vas a comprar camisetas? ¿le vas a poner un colectivo? es imposible”, sostuvo el presidente del club aurinegro.

En ese sentido, Dagna hizo hincapié en el futuro de los deportes de la institución. “¿Qué va a pasar con todo lo demás? si se cierran porque no dejan plata. Nosotros en Olimpo el fútbol es la locomotora que nos tracciona, pero después tenemos 3 mil pibes que hacen otro deporte porque no todo el mundo juega al fútbol, ni les gusta, ni pueden jugarlo”.

“Lo que hay que entender es que un club es un todo, donde el único deporte que de por sí genera algún ingreso es el fútbol, pero para los demás uno tiene una obligación social”, completó.