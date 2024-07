Benedetto se va de Boca: fin de ciclo del mejor goleador post Palermo

No por ser un final anunciado, deja de tener impacto: Darío Benedetto se va de Boca. Y en definitiva, más allá de este tiempo que lo tuvo relegado, sin protagonismo y hasta en conflicto con el entrenador, quien se va del club es el mejor goleador que tuvo el Xeneize después de Palermo y uno de los últimos referentes de la gente. Hasta que todo se derrumbó en este segundo ciclo, Pipa fue uno de los más queridos por los hinchas.

Benedetto ya estaba afuera del club hace rato, es cierto. La decisión de Martínez, que lo colgó después del quiebre en la relación que generó el polémico cumpleaños del delantero, ya era irreversible. Por eso, lo que se anunciará en estas horas es su despedida oficial, la formalidad, algo que igualmente no era fácil de resolver. Por quién se va y, sobre todo, por la forma en que se va.

Su salida será, finalmente, de común acuerdo con Riquelme, con quien Pipa siempre mantuvo una buena relación. Y entre ellos, mano a mano, se le dio forma a un arreglo de de partes, por el cual el delantero rescindirá su contrato con el club. Es decir, no habrá oferta, ni venta, ni nada. El Pipa, que tenía vínculo hasta diciembre, tomó la decisión de cortarlo de manera anticipada para no seguir estirando la agonía y el presidente la aceptó. De palabra, todo está OK. Ahora falta que los abogados lo lleven al papeleo final.

Si bien se dará en buenos términos, y así las partes lo harán saber cuando se haga público, no deja de ser una salida controversial. Por lo que fue Benedetto en su primer ciclo y por la expectativa que generó su regreso en 2022, que provocó un boom entre la gente y fue, hasta la llegada de Cavani, acaso el refuerzo más importante de la gestión Riquelme.

Por todo, ni él ni nadie imaginó que su adiós del Xeneize, club del que encima es hincha fanático, iba a ser así, sin jugar, peleado con el DT, por la puerta del costado. Pero en definitiva, Boca no es especialista en las mejores despedidas de sus grandes referentes. Ni siquiera el propio Riquelme, el mayor ídolo de la historia, tuvo la que merecía.

Fuente: Olé