Furia aseguró que podría llevar a juicio a sus fans: “No cumplieron”

Juliana Furia Scaglione, la polémica exparticipante de Gran Hermano (Telefe), dijo que podría llevar a juicio a sus fanáticos en caso de no cumplir con algo que les pidió desde que salió de la casa del célebre reality show.

De invitada en Se Picó, show de streaming que se emite por el canal República Z y que conduce otro exhermanito, Gastón Trezeguet, una fanática furiosa le mandó un saludo a la doble de riesgo y finalizó su mensaje con “Aguante la Furioneta”. “No, la Furioneta no. Voy a decirlo acá, aprovecho tu programa”, comenzó diciendo Furia luego de oír a su fan.

“Hay algo que pedí, lo pedí hace semanas atrás y ellos no lo cumplieron, y es que le saquen mi nombre a lo que es una especie de concesión o no sé qué carajo tienen por una cuenta que se llama Furia Oficial o algo así”, desarrolló Scaglione.

FURIA advierte que va a hacerle un juicio a sus fans que lucren con cuentas que tengan el nombre de su marca registrada (Furia): "Es por un tema económico y legal"



– También hace mención a algo de Boffe 👀 pic.twitter.com/KSACsMOziQ — TRONK (@TronkOficial) July 11, 2024

“Yo lo que quiero es que le saquen la palabra ‘Furia’. Es por un tema económico y por un tema legal. Si ustedes no le sacan el nombre, yo tengo que iniciarles un juicio y tengo que reclamar mis derechos. Mi marca está registrada”, amenazó la exparticipante del reality show que condujo Santiago del Moro hasta la final, ganada por el uruguayo Bautista Mascia.

“Necesito que todas las cuentas quiten el nombre, los que realmente están generando ingresos con eso. No los que no están generando. Necesito que, si ‘la Furioneta’ no hace eso, que es la que controla todo eso, voy a empezar acciones legales. Necesito que le saquen mi nombre, se los pido por favor”, insistió Furia en su punto.

“Les agradezco todo lo que hicieron por mí, pero hasta acá llegó. Es suficiente. Muchísimas gracias por todo, pero sáquenle el nombre”, cerró con su característico estilo vehemente.

El pasado domingo, la última temporada de Gran Hermano llegó a su final con la consagración de Bautista, quien dejó en el camino a Nicolás Grosman y Emmanuel Vich. Sin embargo, la tensión que existió entre los “hermanitos” a lo largo del juego aún se siente entre ellos afuera de la casa. Así lo evidenció Furia, quien fiel a su estilo fustigó al campeón nacido en el Uruguay.

Lo hizo a través de un video que publicó en sus historias de Instagram aprovechando la competencia de los premios MTV Miaw 2024, en donde sus fanáticos compiten de manera internacional en la categoría al Mejor Fandom. “¡Holis, holis! Bueno, vengo a hablar de algo. ¿Vieron la cantidad de gente que decía: ‘Lo valore’, lo valore’, lo valore’? ¿No vieron la violencia que tienen cuando me escriben comentarios negativos? ¿Y la cantidad? Porque les duele que soy la ganadora de Gran Hermano. Y les duele”, comenzó despachándose la doble de riesgo.

“Bueno, a ver. Ficticiamente tenemos un ganador, pero todos saben que la ganadora soy yo. Más que nada porque mi fandom trabajó en lo posible. Y lamentablemente, le pese a quien le pese, todos lo saben y todo el mundo lo grita”, dijo sin mencionar a Bautista, el verdadero ganador de la competencia y, por consiguiente, el mejor jugador de esta edición, tal como lo certificó el conductor Santiago del Moro en conversación con Teleshow.

Luego, Juliana insistió en su punto. “Y aunque les pese, la cantidad de gente, y el fandom y la masa, o el movimiento, o lo que fuera, lo tengo yo. Al que le gusta, le gusta y al que no le gusta, entonces, no le gusta”, manifestó. “Pero cuando yo salgo a la calle y no puedo caminar, a la que le pasa es a mí. Y eso significa que el fandom hizo un buen trabajo, fueron muy organizados”, destacó Scaglione.

Con información de Infobae