“Estoy vivo de milagro”, dijo el trabajador que se electrocutó con una lustradora

Nicolás Álvarez tiene 24 años, aunque hoy puede decir que volvió a nacer. Y es literal.

Se trata de un trabajador que se electrocutó pasando la lustradora por un pasillo del Hospital Penna. Tal como informó La Brújula 24, el grave hecho tuvo lugar durante la madrugada del martes, cuando el cable de una lustradora se cortó al engancharse con un marco y produjo un cortocircuito.

“En este momento estoy bien, recuperándome”, enfatizó Nicolás esta mañana, mientras descansa en su casa, en contacto con el equipo del programa “Bahía Hoy”. Y recordó que “yo manejo una pulidora y el cable que uso se enganchó en la chapa y es como que hizo contacto”.

“Lo que hacemos es ir manejando ese cable con la mano, lo vamos empujando para no sujetarlo. Pero la corriente me usó como puente para alimentar la máquina. Sé que con la fuerza que hice me solté, al no tener sujeto el cable, sino no estaría acá”, indicó.

Y añadió: “Con la fuerza que estaba haciendo, despegué y caí. Perdí la fuerza del brazo derecho, la pierna derecha está débil también. Pero con voluntad, ya es un milagro que esté hoy acá. Hace tres años que trabajó ahí y es la primera vez que me pasa algo así. Le quiero agradecer a todos los que acompañaron y me mandan mensajes todos los días, a mis compañeros y colegas”.