El papá de Loan se reunirá con Bullrich: “Quería verlo a Milei, pero no nos quiso recibir”

José Peña, el padre de Loan, se reunirá este jueves a las 11 de la mañana con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras el fallido intento de encontrarse con el presidente Javier Milei.

Este miércoles, al llegar a la Ciudad de Buenos Aires, Peña solicitó al jefe de Estado una reunión para pedir su ayuda en la búsqueda de su hijo desaparecido desde el 13 de junio. “Cinco minutos, diez, lo que sea. Que nos atienda, que nos diga, que nos ayude. Que nos ayude en algo”, expresó José desde en A24.

Sin embargo, el presidente no lo recibirá. En su lugar, será Patricia Bullrich quien se reunirá con él, confirmando el encuentro este 11 de julio en su oficina del Ministerio de Seguridad en la calle México 12, CABA.

“Quería verlo a Milei, pero no nos quiso recibir”, lamentó el padre del menor. El presidente nunca ha hablado públicamente del caso, aunque semanas atrás se reunió con Bullrich para seguir de cerca la investigación, que ya cuenta con siete personas detenidas sospechosas del rapto del niño.

🚨| CASO #Loan: El padre y el hermano de #LoanDaniloPeña piden que los reciba el presidente Javier Milei.



Ellos viajaron a la Capital para evitar que el caso de Loan desaparezca de la TV nacional. pic.twitter.com/N5Ro5VSrpT — Clarence Wendell 🇦🇷 (@ClarenceW_) July 10, 2024

Este encuentro ocurrió hace más de 10 días, cuando Loan llevaba menos de dos semanas desaparecido. Coincidió con la transferencia del caso a la Justicia Federal, que ahora se encarga de la investigación. Ante la reunión con Bullrich, José manifestó en diálogo con Todo Noticias (TN) que le solicitará “más seguridad, protección, y que nos ayude a destrabar esto que estamos viviendo”.

“Me siento mal como todos los días. Me levanto y pienso ¿por qué esto? Pasan los días y él no aparece, cuesta levantarse”, expresó con dolor. Este jueves se cumplen 28 días desde la última vez que Loan fue visto con vida en la localidad correntina de 9 de Julio. “Queremos encontrarlo sí o sí, de una forma u otra, algo tenemos que saber. Pasan los días y no se sabe nada. Ojalá lo encontremos con vida, que aparezca pronto. Para mí está vivo”, expresó esperanzado el hombre.

Mañana a partir de las 11 h estaré recibiendo al papá y a la familia de Loan en el Ministerio de Seguridad (México 12, CABA). — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 11, 2024

Detenidos y Sospechas

Por la causa están detenidos Antonio Benítez (tío de Loan); Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi (amigos del tío); Carlos Pérez y María Victoria Caillava (matrimonio conformado por un capitán de navío retirado y una exfuncionaria municipal); Walter Maciel (comisario que intervino inicialmente en la investigación) y Laudelina Peña (tía del menor).

José sospecha de todos: “Los que estuvieron ahí tienen que saber algo”. Cree que Benítez es quien más debería saber porque “fue primero hacia las naranjas”. “Cómo no va a ver a la criatura si ya es grande, va a llorar, gritar, hacer algo”, se preguntó. “Loan no se iba a perder, era vivito, muy vivo. Él no se iba a ir lejos. Seguro que se lo llevaron”.

El padre del menor considera que “está habiendo un pacto de silencio” entre los detenidos: “Nadie quiere decir nada, nadie habla, y ellos tienen que saber algo”.

Hipótesis y Declaraciones

Consultado sobre las declaraciones de Laudelina, quien sugirió que el niño fue víctima de un accidente, José respondió que su hermana “miente”: “No sé por qué dijo eso. No existió accidente. Capaz que alguien la guió”. Sin embargo, destacó que “algo tiene que saber” pero “por algo no quiere decir” la verdad y “va desvariando todo”.

En los estudios de TN, junto a José, estaban el hermano de Loan, Mariano Peña, y el abogado que los representa, Roberto Méndez. Mariano también asistirá a la reunión con Bullrich. “Queremos llegar a ella para tener seguridad para la gente y para los abogados. En el transcurso de la semana se sintieron amenazados y así no se puede vivir, no puede trabajar tranquilo”, planteó. “Venimos a buscar respuestas, que nos den una mano”, agregó.

La semana próxima volverán a declarar todos los detenidos. El hermano del niño desaparecido espera que lo hagan “siempre con la verdad”. “Estamos sufriendo mucho como familia. Ojalá que piensen, si cuentan la verdad hay gente que los va a proteger y mucho, que no tengan miedo a hablar”, expresó.

Por su parte, el abogado señaló que presume que “Pérez es la persona más preparada” y cuenta con “la capacidad intelectual como para organizar esto”. A los demás, Benítez, Ramírez… no les veo la suspicacia para planear algo así”, consideró.

Avances en la Investigación

Este miércoles al mediodía, los peritos de la Policía Federal Argentina regresaron al cementerio de 9 de Julio, Corrientes, para buscar el cuerpo de Loan Danilo Peña en una de las tareas más demoradas de la investigación del caso.

Allí, cumplieron con la orden de romper una losa que, misteriosamente, habría sido construida al mismo tiempo que la desaparición del niño. El resultado del procedimiento fue negativo: solo se encontró una vieja manija de féretro, ningún cuerpo de ningún niño. En paralelo, la PFA comenzó a allanar la casa del comisario Walter Maciel, preso por encubrimiento.

Horas antes, Laudelina Peña decidió despedir a su abogado José Codazzi, luego de que Macarena, su hija, realizara declaraciones explosivas. El martes, en una rueda de prensa en 9 de Julio, denunció amenazas tanto a ella como a su madre por parte de Codazzi. “Esa declaración fue bajo amenaza, fue una estrategia que él armó presionándonos. Él ya le había dicho que se tenía que adelantar a que Patricia Bullrich la detuviera, porque si hubiera estado detenida no hubiera podido decir eso que inventó él”, acusó.

En su declaración ante los fiscales el último fin de semana, Macarena dijo que a su madre se le prometió “una casa y un auto” por introducir la hipótesis del accidente. Los fiscales dudaron del testimonio de Macarena, ya que parecía una maniobra para defender a su madre, presa por haber plantado el botín del niño para despistar la búsqueda. Al ser interrogada, dijo no saber dónde se encontraba Loan, vivo o muerto.

Con información de Infobae