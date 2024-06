Messi sigue con molestias y no participó del entrenamiento

Lionel Messi comienza a ser un motivo de preocupación concreta para el cuerpo técnico de la selección argentina. El capitán, de 37 años, sintió una molestia en el aductor derecho durante el primer tiempo del triunfo 1-0 ante Chile en Nueva Jersey, pero luego de elongar y recibir atención médica, continuó en cancha y completó todo el partido, al punto de haber enviado el centro que derivó en el gol de Lautaro Martínez a los 87 minutos de acción.

Ese hecho, y su buen humor en zona mixta, ofrecieron indicios de que no se trataba de algo grave, más allá de que estaba descartado para el duelo ante Perú de este sábado, en el que la Albiceleste completará con suplentes el fixture del Grupo A de la Copa América (un triunfo, un empate o que no triunfe Canadá ante la Roja le asegurarán el primer puesto de la zona). No obstante, empezaron a sonar las alarmas con mayor fuerza en el búnker del campeón del mundo.

Es que la Pulga sigue con molestias. De hecho, no participó de la práctica del combinado nacional en Miami. Por el contrario, permaneció en el hotel Hilton Dadeline realizando tareas de kinesiología. Scaloni y compañía van a esperarlo hasta último momento para ver si puede jugar el choque por cuartos de final (jueves 4 de julio si Argentina termina como líder; viernes 5 si finaliza segunda) o si se pierde el partido y recién podrá resurgir en semifinales, en caso de que el equipo continúe con paso firme hacia la búsqueda del bicampeonato.

“Terminé jugando. Un poco me molesta. Espero que sea la molestia y que no sea nada grave”, había dicho el astro del Inter Miami tras el último encuentro. Pero con el correr de las horas su situación no mejoró con la velocidad que se esperaba.

