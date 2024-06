Argentina-Chile: Conmebol difundió los audios del VAR y le puso fin a las polémicas

El triunfo de Argentina sobre Chile en la segunda fecha del Grupo A de la Copa América no estuvo exento de polémicas por la anotación sobre el cierre del partido del bahiense Lautaro Martínez que significó el 1-0 final. El reclamo sobre la posición de Giovani Lo Celso en la jugada previa al tanto del atacante del Inter de Milán despertó controversias, pero Conmebol decidió dar por terminado el debate al difundir los audios del VAR y las cámaras que utilizaron para validar la acción.

Las nuevas tomas que dio a conocer la organización del certamen muestran claramente que tanto el arquero Claudio Bravo como el marcador Nicolás Fernández habilitaban al mediocampista que milita en el Tottenham al momento en que la pelota rebota en Lisandro Martínez y le deja un involuntario pase a Lo Celso.

“En el minuto 90 un jugador de blanco y celeste recibe el balón y dispara a la portería. El balón es bloqueado por el portero del equipo rojo y azul e inmediatamente otro atacante marca un gol. El árbitro asistente observa la jugada y decide validar el gol. Según las reglas de juego, se establece que no estará en fuera de juego aquel jugador que se encuentre a la misma altura que el penúltimo adversario o los dos últimos adversarios. El VAR, en su chequeo protocolar al marcarse un gol, utilizando la herramienta de líneas virtuales, logra identificar que el atacante, quien disparó en primer momento, se encontraba habilitado para jugar el balón ya que tenía dos adversarios delante de él. Un defensa como último defensor y el portero quien toma el papel de penúltimo defensor. Con lo que confirma la decisión original de campo: gol”, explica la voz en off.

El juez de línea uruguayo Carlos Barreiro plantea a sus colegas a cargo de la herramienta tecnológica: “Tengo una situación fina del jugador número 16, el que hace el rebote hacia atrás. Para mí está habilitado”. Mientras tanto, el árbitro ecuatoriano Carlos Orbe, a cargo del VAR, visualiza la maniobra desde los distintos ángulos: “Dame un segundo que está muy justa”, plantea. Al mismo tiempo aclara que el “defensor sería el guardameta” y por ende “el penúltimo sería el guardameta”, mientras coteja con su AVAR Christian Lezcano. “Vamos a poner al guardameta con el delantero. El de rojo sería el último, el guardameta sería el penúltimo”, analiza mientras tiran las líneas para evaluar la colocación de Lo Celso.

Al mismo tiempo, tras ratificar que está en posición válida el mediocampista de Argentina, advierte que Rodrigo De Paul no está involucrado en la acción: “La segunda quiero ver. Aquí no hay ninguna interferencia. Confirmo decisión, gol confirmado”. Durante todo ese lapso se escucha como el juez principal, Andrés Matonte, explica a los jugadores en el campo que están visualizando las imágenes desde la cabina tecnológica.

La Conmebol también dio a conocer la conversación que mantuvo el equipo arbitral durante una acción previa, a los 79 minutos, con el partido 0-0. Ángel Di María desbordó, Marcelino Núñez le hizo una falta pero el árbitro Matonte no pitó. Si bien algunos esperaron un llamado del VAR, las repeticiones dejaron en claro que la infracción fue afuera del área, por lo que los jueces a cargo del videoarbitraje no pueden interceder para cambiar la decisión.

“En el minuto 79, un defensor de rojo y azul realiza una zancadilla al atacante de celeste y blanco fuera del área penal. El árbitro observa la acción y deja que el juego continúe. El VAR, en su chequeo protocolar, utilizando ángulos, velocidades y consideraciones correctas para la acción, logra identificar que existe una infracción contra el atacante. Pero la infracción es fuera del área. De acuerdo al protocolo VAR y las reglas de juego, el VAR sólo podrá intervenir en relación a algún incidente dentro de las cuatro categorías de situaciones analizables: gol, penal, tarjeta roja directa y confusión de identidad. Al no configurarse ninguno de estos incidentes, ya que la infracción ocurre fuera del área penal, el VAR no debe intervenir”, detalla la voz en off que presenta la maniobra para esclarecer.

Con información de Infobae / copaamérica.com