Atravesado por una pasión: cómo es el arte del bailarín accidentado en el Teatro

Facundo Christiansen, el joven bailarín que cayó en el foso del Teatro Municipal, llegó a participar del tercer concierto del Ciclo Bahía[in]sonora 2024 con gran entusiasmo. Así lo reflejó en una de sus publicaciones en Instagram, donde acompañó el mensaje con un video alusivo. “Un placer mí participar nuevamente en el ciclo @bahia_ars_insonora en el @teatromunicipalbahiablanca”, escribió Christiansen, un autodidacta de Estilo Libre especializado en técnicas de improvisación y coach en proceso de instrucción. El joven es nativo de San Carlos de Bariloche, aunque siendo niño se radicó junto con su familia en Río Colorado. En esta última localidad se le despertó la pasión por el baile, arte en el cual adoptó el nombre artístico de Facu Feels.

En su página web, el joven bailarín explicó el presente y el futuro que espera encontrar en la actividad. “Hoy en día, me siento profundamente agradecido con todas las personas que me reciben amablemente en cada lugar donde me presento. Sé que tengo un largo camino por recorrer y espero hacerlo de la mejor manera posible, creciendo en todos los sentidos. La pasión por la danza ha cambiado mi vida y estoy emocionado por el futuro que me aguarda en este maravilloso viaje”.

En su cuenta de Facebook, Facundo guarda videos que dan cuenta de sus primeros pasos en el baile, fiel testimonio del apego que siente por esa expresión artística.

