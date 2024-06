Gonard aseguró que la abogada -sólo trabajó dos días- y que será despedida

Luego de la polémica originada por el ingreso de una abogada que es familiar política de la concejal y expresidenta, Fabiola Buosi (Juntos), la presidenta del cuerpo, María Teresa Gonard (La Libertad Avanza), convocó a conferencia de prensa este viernes para dar su punto de vista. La situación es una comedia de enredos que promete tener nuevos capítulos en las próximas semanas.

Gonard confirmó que la empleada no presentó su renuncia, “por lo que en los próximos minutos se la pediré yo personalmente para que no siga formando parte del Concejo Deliberante”. “La irregularidad es que es un familiar directo de un concejal, y eso no corresponde bajo ningún punto de vista”, aseguró.

Consultada si había conversado con Buosi, expresó: “Le dije que esto no podía pasar, y me dijo que era una persona idónea. Se podía abrir un concurso para que, si es un cargo administrativo, cualquier persona que viva en Bahía Blanca pueda trabajar en el Concejo Deliberante. Me parece que hay muchas personas idóneas y que no tiene que ver con un cargo político, no es una justificación; y menos, siendo un familiar”.

La persona en cuestión, precisó Gonard, “trabajó dos días, desde el martes hasta ayer jueves, que hoy no se presentó, y que está esperando su presencia para desafectarla”.