Crimen de la mujer embarazada: “Los dos dispararon”, aseguró el abogado de la familia

Ignacio Yazyi, abogado que representa a la familia de Agustina Macarena Castro Suárez, la joven de 26 años que estaba embarazada –entre la semana 25 y 27 de gestación– y fue brutalmente asesinada de un tiro la mañana del domingo 23 de octubre de 2022 cuando dispararon contra el frente de su casa, dialogó con el equipo del programa “Bahía Hoy”, por La Brújula 24. También hizo lo propio Maximiliano De Mira, defensor de uno de los dos acusados por el crimen.

La madre de Agustina, en la previa del inicio del juicio. (Foto Pablo Noir – La Brújula 24)

Cabe recordar que esta mañana comienza el juicio contra Adrián Ernesto González y Mario Gustavo Guzmán. El debate estará a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº3, más precisamente en la sala de audiencias ubicada en el Palacio de Tribunales, Estomba 34.

Al respecto, Yazyi consideró que “en primer lugar, –los imputados– tenían un plan en común de ir a este inmueble, se les podía llegar a representar la chance de causar la muerte a cualquier persona que estuviese adentro. Estos hermanos se dirigieron al domicilio a efectuar más de 8 disparos y uno de ellos, lamentablemente, hirió en una zona mortal a Agustina. Además, estaba embarazada y camino al hospital falleció, se pudo determinar que fueron estas dos personas los autores”.

Ignacio Yazyi, abogado de la familia de Agustina. (Foto Pablo Noir – La Brújula 24)

Y agregó: “La pericia balística dio cuenta de que una de las balas que entró en el cuerpo de Agustina fue disparada por González, y tenemos determinado que ambos dispararon hacia la casa, con lo cual, la calificación es la misma para ambos”.

De Mira, por su parte, sostuvo que “mi fue el único que prestó declaración al momento de la instrucción, admitió haber estado ahí, pero dice no haber efectuado los disparos, por lo tanto el argumento estará basado en eso. No habría sido el autor de los disparos ni del homicidio”.

“Fueron caminando, él no fue a disparar, el autor de los disparos, según lo que refirió mi asistido, fue su hermano. Será materia de debate en el momento, pero mi cliente no tiró. De hecho, la única pericia balística dice que de las dos armas secuestradas hay una sola que concuerda con los elementos recabados en el lugar. Los dos tenían el mismo calibre, pero las pericias indican que una de ellas disparó”, aseveró el profesional.

Además, consultado sobre los posibles motivos del ataque, indicó: “Es un tema más largo, aparentemente por una disputa con unas lesiones que tuvo un hermano con cierta discapacidad que tienen ellos, y habrían ido por ese motivo”.

“Lo que dice Guzmán es que habrían ido a amedrentar y no a disparar a una persona. Son medios hermanos, pero a partir de esta diferencia procesal a la hora de declarar, también ha generado cierto resquemor y no se llevan bien. No se acusan mutuamente, porque el único que declaró fue mi asistido”. “Las declaraciones testimoniales indican que una persona realizó al menos tres disparos, al menos así lo dice el marido de la víctima, y las descripciones advierten que habría sido González”.

Yazyi, sobre el final de la nota, expuso: “Yo cuento con la pericia balística y dice que ambas armas presentan características de disparo. Si bien no se determinó a quién corresponden las vainas, sí se encuentra determinado que dispararon. Con lo cual, no es como dice el doctor –De Mira-“.