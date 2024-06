Habló uno de los protagonistas de la Fiesta de Olivos: “Era insostenible lo que se vivía ahí”

Luego de casi cuatro años de “La fiesta de Olivos”, habló uno de los invitados a la polémica celebración por el cumpleaños de la ex primera dama, Fabiola Yáñez, en la que también participó el ex presidente Alberto Fernández, en medio de las restricciones “duras” por la pandemia de covid-19.

En la foto que se filtró, se ve al ex jefe de Estado, a Yáñez y a nueve invitados (y una menor de edad) compartiendo una cena, en momentos en que regía el decreto -dictado precisamente por Fernández- que impedía este tipo de encuentros sociales por los riesgos de propagación del coronavirus, en una época en la que todavía no se había llegado a producir la vacuna contra la covid-19 a nivel mundial.

Emanuel López era uno de los mejores amigos de Yañez y estuvo esa noche en Olivos. “Me ocupaba de toda la comunicación. Y además llevaba las relaciones con otras áreas como Protocolo y Ceremonial de la Casa Rosada y también con la seguridad de la ex primera dama”, comentó en una entrevista publicada por Infobae.

“Yo trabajaba físicamente en la Quinta de Olivos. Era el lugar que me indicaron desde el principio. Prácticamente todos los días tenía que asistir de manera presencial. La invitación la hizo la señora (Yañez). En ese momento yo tenía que preservar mi puesto ya que era mi principal fuente de ingreso. No podía perder mi trabajo. Enterré a mi padre unas semanas antes de ese hecho, el 9 de mayo de 2020. Murió luego de estar doce días en terapia intensiva. Imagínate que en lo personal yo no tenía nada que celebrar ni festejar. Fue muy doloroso, para mí y para toda mi familia”, dijo López.

Cómo fue la fiesta de Olivos en plena pandemia por la Covid-19

Consultado sobre cómo fue la fiesta íntima, el ex empleado de la Casa Rosada detalló que “fue un encuentro de un par de horas en el comedor principal donde se hacían todas las reuniones de trabajo. No había música. Si mal no recuerdo, cenamos paella. Se brindó. Cortamos la torta y no mucho más. Estaban los mismos empleados que yo veía a diario en la cocina del chalet presidencial. No hubo un catering especial. La foto la tomó una de las personas que ayudaban con el servicio. No había más invitados. La recuerdo como una noche aburrida. El clima no era de fiesta”.

Además, López se refirió a la reacción del ex mandatario cuando ingresó a la celebración: “Alberto llegó, se sorprendió completamente. Yo creo que ni sabía de la reunión. Abrió la puerta, se sentó, cenó rápido y se fue a descansar. Habrán sido algunos minutos”. “Alberto no estaba al tanto del festejo”, subrayó.

López señaló que los meses posteriores a la difusión de la imagen fueron caóticos hasta que decidió renunciar. “Lo hice porque fue insostenible toda la situación que se vivía ahí adentro en Olivos. El clima ya era muy tenso y con los meses todo fue empeorando. El trato ya no era el correcto. Trabajar en Presidencia para mí fue una pesadilla. Solo Dios sabe lo que yo viví”, sentenció.