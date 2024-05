Stolbizer sobre la polémica frase de Mondino: “Es una falta de respeto”

De visita en Bahía Blanca, la Diputada Nacional del GEN, Margarita Stolbizer, pasó por los estudios de LA BRÚJULA 24 y realizó un análisis de la actualidad de Argentina. En un mano a mano con el periodista Germán Sasso, la legisladora habló de varios temas. Ley Bases, recortes, kirchnerismo, empleo público, la polémica frase de Diana Mondino, el “doble discurso” de Javier Milei, entre otros.

“Lo que vengo planteando desde enero es que hay dos estrategias equivocadas, la del gobierno que dice ‘vamos por todo’, de hecho mandaron un mamotreto en diciembre que era imposible de votar, con recortes a los sectores de la cultura, modificaciones de los códigos y demás. Dijimos que eso estaba equivocado”, señaló.

Y agregó: “Del otro lado está el kirchnerismo con el rechazo a todo. Y yo creo que eso también está mal, porque rechazar que existe una emergencia en el país es como decir que no hay nada que cambiar. Vengo planteando desde el inicio que hay que encontrar una estrategia intermedia, equilibrada, razonable. Es decir, aceptamos que un nuevo gobierno tenga una declaración de emergencia y se la habilitamos con instrumentos que el Presidente necesita”.

Aunque en ese sentido, Stolbizer dijo que “se le aprobaron -al Presidente- una cantidad de facultades de las que no estoy de acuerdo. La Ley de Bases contiene una declaración de emergencia acotada a temas económicos y financieros, lo cual es razonable, pero le da una cantidad de atribuciones para llevar adelante este proyecto de casi desguace del Estado, con lo que yo no estoy de acuerdo”.

“Eso incluye todo un capítulo que tampoco voté, del empleo público, porque a mi juicio es totalmente inconstitucional. La Constitución establece una distinción, que habla de garantizar a los trabajadores su protección contra el despido arbitrario. Lo que buscan es echar empleados públicos libremente y eso va en el marco de un plan del gobierno para desguazar el Estado”, aseveró.

Las frases más destacadas de Margarita Stolbizer

“El kirchnerismo gobernando durante los últimos 20 años hizo uso y abuso del Estado, utilizándolo como un botín, incrementando gastos de manera brutal, y eso no hay que taparlo, por el contrario, hay que liquidarlo”.

“Un ejemplo claro es el INADI, fue tan claro el abuso que –Victoria– Donda le prometía a su empleada doméstica un contrato. Pero el INADI sí es necesario, porque fue creado en el gobierno de Menem después de los ataques a la AMIA y a la embajada de Israel, para frenar esa cuota de antisemitismo brutal que hay en Argentina”.

“Las organizaciones de discapacitados dicen que el único lugar que tienen para pedir algo es el INADI, por lo tanto, es necesario. No se puede desmantelar todo un organismo, lo que hay que sacar es lo que está mal”.

“Achicar el Estado y achicar las Universidades es renunciar al valor que tiene el acceso al conocimiento, a la ciencia. En algún momento hasta se planteó cerrar CONICET y eso se pudo salvar”.

“Hay que llevar las cosas al punto de la racionalidad, yo no voy a defender los abusos que se cometieron en el ámbito de la universidad, de hecho denunciamos cómo hacían contrataciones para violar los procedimientos que tiene la administración pública, eran inventos, contrataciones millonarias. Hubo una que tuvo mucha difusión, creo que del Ministerio de Infraestructura, cuando hacían una contratación de stand para poner en Tecnópolis, y la empresa que lo hacía era de dos funcionarios del propio Ministerio”.

“Lo que tenemos que defender es que no tendríamos los Premios Nobel que tenemos, los investigadores de excelente nivel, si dejáramos de tener universidades financiadas como tiene que ser. Tiene que haber recortes, sí, pero como en toda la administración pública”.

“Yo no sé cómo va a responder Cancillería y el Gobierno cuando vengan con un planteo real. Me parece una falta de respeto total, que encima es producto de una señora con una gran formación académica, pero en lo económico. Es la más preparada del equipo de Milei, pero se ve que de relaciones internacionales conoce poco. No es la primera vez que comete una imprudencia. Creo que la Argentina tendrá que pedir disculpas, lo cual es un papelón”.

El gobierno de Milei

“Yo tengo una mirada muy crítica del Gobierno, lo que nosotros vamos viendo es que hay una violencia verbal, discursiva, en redes, que es muy fuerte. Eso baja también de la violencia del propio Presidente, los escraches que venimos viendo empiezan por él”.

“Hizo una cena donde imitaba al gobernador, a opositores, fue a los EE. UU. a saludar a Trump, lo cual fue muy mal visto. Que un presidente vaya como un fan de un candidato que se presenta a fin de año no está bien. Este hombre tiene conductas que nos pone a toda la Argentina en ese lugar”.

“La Argentina no sale del lugar en el que está solo con la ley bases, sale con estabilidad. Pero este hombre no da ese mensaje”.

“Algo ha cambiado y es que el Presidente no tiene contacto con la gente, no recibe a nadie, está tan alejado del contacto que por eso tiene tan poco sentido humano en las medidas que toma. Por eso no le importa echar a alguien que tiene tres hijos”.

“Sin duda lo que el gobierno exhibe es la baja de la inflación, que posiblemente este mes sea del 8, lo cual es una diferencia importante. Pero hay que leerlo todo el panorama, no con el numerito que sale en la tele, es lo que se perdió cuando vas a hacer las compras”.

“Eso es lo que impacta en la vida de las familias, mirando algunos indicadores que ellos muestran pareciera que nos fuera bien, y no es así. Si tenemos siempre el salario por debajo, los números no sirven. Algunos precios bajan, pero porque la gente no compra”.

“Los ajustes que estamos viendo impactan sobre la clase media, que es la que se achica. Milei habla en contra del consumo, yo soy de los que creen que el consumo es la base de la economía, porque si podemos reactivar al que produce, se mueve la rueda”.

“Esto es populismo de derecha, Fernández Díaz lo describe perfectamente, Milei es tan populista como los otros. Atrás de cada discurso de Milei, la que pierde es la gente. Hay un doble discurso y una doble moral, porque nos dijeron que iba a pagar la casta, y la casta la tiene adentro de su gobierno”.

“Los que pagan hoy son la clase media, que cada vez pasan más a constituir los sectores empobrecidos. Acá siguen haciendo grandes negocios los de siempre. Hay un problema de hace muchos años que es la plata que tiene la Argentina afuera, 500 mil millones de dólares, porque los que la han ganado se la llevan y no la van a traer nunca”.

“Los que más ganan siempre son los bancos, que no arriesgan nunca nada y son los que más plata se han llevado”.