Se despide un clásico de la TV bahiense

Alma, corazón y vida

El caso de la consejera escolar, expuesto la semana pasada en esta sección, tuvo una enorme repercusión política, mediática y social. Y no es para menos. Se trata de un expediente judicial que debería marcar un antes y un después en la historia judicial reciente de la ciudad. En rigor de verdad, el tema ya había comenzado a ver la luz pública hace más de un año en las páginas del diario La Nueva Provincia, y aunque no aparecían los nombres de los protagonistas, los comentarios entre hombres de leyes ya se habían instalado. Ahora, al conocerse quién es la acusada, todo estalló.

Es que todos saben que históricamente, y salvo excepcionalísimos casos, mentir y acusar falsamente a otra persona fue “gratis”. Jurar decir verdad ante un fiscal o juez era lo mismo que nada. Un “chiste” que casi nunca acarreaba consecuencias serias.

La causa contra la funcionaria libertaria Fiorella Damiani abrió un fuerte debate interno en los tribunales, en especial sobre la apreciación y valoración de la prueba en denuncias de abuso sexual. Es que todos celebran el avance de las políticas de género, pero eso no implica dejar de lado un correcto “pesaje” de los elementos de prueba a la hora de condenar.

En esta historia, la honesta fiscal Marina Lara actuó -aunque equivocada- bajo sus sinceras convicciones. Porque, sabemos, en definitiva -y más allá de algún peritaje psicológico- en una investigación el convencimiento del investigador sobre el hecho a descubrir es clave. Es vital. Y Lara estaba segura. Creyó en la historia que Damiani contaba.

Sin embargo, en paralelo, un instructor llamado Ernesto Bremmer tenía dudas. Y desconfiaba del testimonio de Damiani. “No le cerraba” lo que escuchaba. Tanto es así que la madre de la denunciante le escribió una carta de puño y letra al fiscal general Juan Pablo Fernández para “sacar” de la causa al molesto e incómodo instructor. “Es poco profesional”, aseguró la señora. El tiempo le daría la razón a Bremmer.

El día de la presentación de los videos, Lara se dio cuenta de que había “comprado pescado podrido”. Se angustió. Llamó a Damiani para que explicara lo que todos estaban viendo. Y la “explicación” fue indignante. El resto es historia ya conocida. La fiscal pide la liberación y el sobreseimiento inmediato de los “ex abusadores” Pereyra y Álvarez.

Al poco tiempo, Lara dejaría la fiscalía de delitos sexuales y pasaría a una genérica. Este caso le sigue causando indignación y dolor.

Los videos también fueron un antes y un después en la representación jurídica de Damiani. La abogada Viviana Lozano abandonó el caso tras la proyección del encuentro sexual. Ahora, con Fernanda Petersen, intentará pelear la “validez” de las filmaciones. Será difícil intentar plantear creaciones por intermedio de inteligencia artificial, porque los hechos -y la grabación- data de aquella época, donde no estaba disponible semejante tecnología. Pero además, hay otro -y contundente- elemento. La actual funcionaria los admitió. Cuando la llamaron a fiscalía para ver las imágenes, señaló: “Si soy yo la que aparece allí y eso es del momento de los hechos”. Huelgan los comentarios.

Entre bueyes.

En el plano político, la consejera fue respaldada. Sus colegas –máximas autoridades de la ciudad en educación– decidieron que no debía solicitar licencia del cargo que ostenta. La moción de Lorena Mishevich sólo fue acompañada por Luis José (Juntos) y Leandro Hosni (LLA). El resto, incluida la presidenta María Sol Cano (Unión por la Patria), decidieron “abstenerse”, que en la práctica significó que la solicitud no prosperara.

Menos edificante fue la defensa en las redes. Salvo algún concejal o comunicador, la defensa de Damiani fue ejecutada esencialmente por “trolleaje” del PRO y libertarios. Desde el microclima, se encargaron de atacar, insultar o amenazar a quienes ventilaban la causa que a explicar los hechos.

En tanto, los acusados falsamente -ya con sobreseimiento definitivo- no pueden olvidar su calvario. Y pretenden que la consejera asuma las consecuencias penales y civiles. Es decir, buscan una condena efectiva y un resarcimiento económico. También irán contra el Estado, al cual demandarán por “daños y perjuicios”. Es que todos los días recuerdan los vejámenes en el sucio calabozo de la DDI. “Igual hay cosas que no se recuperan más”, repite uno de ellos. A buen entendedor, pocas palabras.

Sí, les aparece una sonrisa cuando rememoran el momento en que lograron recuperar la prueba fílmica que guardaban en la “nube”. Detrás de las rejas, y bajo extrema presión por parte de Fernando, Joaquín no recordaba la contraseña para abrir el archivo. En ese instante, recordó que el nombre era una canción del Trío Los Panchos: “Alma, corazón y vida”. Y así evitaron varias décadas en Floresta.

Fin de un clásico

Tras 21 años al aire, se emitió el último programa de Proyecto Pesca. Un clásico de la TV bahiense, orientado a los amantes de un deporte extremadamente popular en la ciudad y la región.

Iniciado por el maestro de periodistas, Rafael Emilio Santiago, y continuado por Javier Macchi, conductor que más tiempo estuvo al frente del ciclo, con 16 años. Él fue su cara visible, pero lideró en su momento a un gran equipo de trabajo. El propio Macchi debió dar la sorpresiva (o no tanto) noticia al aire. No fue tan rara la decisión; a los medios se les está haciendo cuesta arriba conseguir publicidad para subsistir y pagar sueldos. Y a las producciones independientes, se les hace casi imposible.

“La verdad, la pandemia fue un golpe duro. Fue el primer tiro. En ese momento, y hasta hoy, en Canal 4 de BVC se portaron de diez con nosotros, quiero recalcarlo. Pero ahora se hace imposible seguir, no dan los números. Somos solo dos, Claudio Bonti y yo. Me duele en el alma, pero bueno, iré a pescar cuando el bolsillo me dé, y voy a extrañar ir con la cámara. Es una lástima”, comentó Javier con su inconfundible voz.

En el plano nacional, se sabe, la situación no es muy diferente. Otro ciclo que tuvo que bajar la persiana fue “Cocineros Argentinos”, en la TV Pública, luego de 16 temporadas. Juan Braceli, el conductor del programa, no pudo contener el llanto durante su discurso final.

Y Alejandro Fantino también expresó la dificultades del rubro. Al aire en su programa de Neura mostró la factura de luz –de casi 5 millones de pesos– que recibió en la planta transmisora de la radio y puso en duda la continuidad del medio. “Lo vamos a pagar, por supuesto que lo vamos a pagar. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué te encarezco? Se lo pregunto a ustedes. ¿Qué encarecemos? Es como que yo diga ‘a partir de ahora el súper chat mínimo (una función que abonan los espectadores para participar del chat) son 50 dólares’. Y no, no te lo puedo decir. Decime entonces qué pasa con una empresa común y corriente”, consideró.

A las claras, los medios en la Argentina están pasando un momento de extrema zozobra.

El huevo de Luis

Pasó la Pascua Cristiana, y con ella, la tradición, cada vez más onerosa, de comer huevos de chocolate. Por eso, cuando vienen de arriba, sin importar quién sea el que da el regalo, siempre se agradece.

En los comercios la situación está tan difícil, que casi no hubo de esos clásicos sorteos de huevos gigantes, como se solía ver antaño. Pero en algunos gremios sí pudieron hacerlo. Uno fue el de los Gastronómicos. Su secretaria general local, Graciela Kundt, se portó, y sorteó un huevo gigante, que, la verdad, le debe haber venido muy bien a la familia del afiliado ganador.

Lo que llamó la atención fue que, en su cuenda de Facebook, la gremialista hizo posar a los ganadores junto al premio, y a un cuadro con la foto de Luis Barrionuevo, el capo máximo del sindicato a nivel nacional desde hace incontables años. Pero en la imagen, ni siquiera sale ella. Un derroche de humildad de parte de Graciela en estos tiempos en donde todos quieren figurar. Y, además, hablando de Pascua, la imagen deja en claro quién corta el bacalao.

De carne somos

El bahiense Jorge Grimberg (Confederaciones Rurales Argentinas) fue ratificado como presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, en la asamblea anual que se realizó el pasado martes 26, y que fue presidida por Fernando Vilella, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

En esa misma reunión, los representantes de los frigoríficos eligieron a Mario Ravettino (Consorcio ABC) como nuevo vicepresidente por dos años. “Es un honor presidir esta Asamblea por primera vez”, dijo Vilella. “Hacia adelante queremos trabajar en un plan estratégico para el crecimiento del sector. Venimos de meses de exportación récord y el Gobierno ha eliminado gran parte de las regulaciones para promover el comercio internacional”.

Participaron en la asamblea los presidentes de las cuatro entidades agropecuarias, Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Elbio Laucirica (Coninagro), Carlos Achetoni (Federación Agraria Argentina) y Carlos Castagnani (Confederaciones Rurales Argentinas).

Con los premios Nobel

Dos jóvenes investigadores de la UNS participarán de una actividad con premios Nobel. Se trata de Lara Negri y Nicolás Bachi, quienes cursan carreras de posgrado en el departamento de Física.

Fueron seleccionados para formar parte de este encuentro anual mundial de jóvenes investigadores y científicos destacados, que se realizará en Lindau, Alemania. En él, tomarán parte más de medio millar de estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, así como jóvenes postdoctorados de todo el mundo, y 39 premios científicos de la Academia Sueca, entre ellos, los doctores Pedro Agostini, Ferenc Krausz y Anne L’Huillier, reconocidos con Nobel el año pasado. El evento se desarrollará entre el 30 de junio y el 5 de julio.

Lara tiene 25 años, es bahiense, y está haciendo el segundo año del doctorado en Física, departamento en el que se recibió de licenciada y actualmente es ayudante docente. Mientras que Nicolás nació en San Miguel de Tucumán hace 35 años, hizo la licenciatura en su ciudad natal, y se recibió de doctor en la UNS. Ahora se encuentra realizando un postdoctorado y dicta la materia de Física.