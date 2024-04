Tras la advertencia de los hospitales, el gremio se declara en alerta y movilización

Tras el alerta por una situación de posible colapso de algunos de los hospitales privados bahienses, advertida este miércoles en un comunicado de prensa y luego ratificada esta mañana en “Bahía Hoy” por uno de los responsables de los establecimientos sanitarios, La Brújula 24 contactó a un referente de los trabajadores de la salud, uno de los sectores alcanzado por la crisis.

“No es verdad que PAMI y IOMA no estén haciendo actualizaciones, porque nosotros averiguamos y en febrero y marzo tuvieron el incremento en las prestaciones. (Por lo expuesto en el comunicado) ya arrancamos con una chicana hacia los trabajadores. Hay gente que va a estar cobrando $350 mil por mes, hay hospitales que han adelantado $100 mil. Es una situación compleja; si bien ellos estuvieron recibiendo durante cuatro años la ayuda del Estado nacional por intermedio de diferentes bonos a los trabajadores, se sabía que esto se iba a terminar con el nuevo Gobierno”, expresó Juan Forchino a “Nunca es tarde”.

“Desde el gremio nos declaramos en alerta y movilización y en las próximas horas vamos a tener novedades. Hicimos la denuncia ante el Ministerio de Trabajo y estamos a la espera de que citen a la otra parte para dialogar porque lo que dicen es pagar el 20 de este mes el 10% del aumento, cuando ya se está adeudando el 30% del salario del mes pasado”, explicó.

Forchino manifestó qué argumentos tienen como trabajadores por parte de los centros de salud privados en su rol de empleadores. “Ellos plantean pagar, pero no saben cuándo. No vienen con una propuesta clara y concreta. La gente está muy descontenta y enojada. Es real que en insumos hubo una disparada de precios. Ellos nos pasan un Word; creeríamos que es verdad lo que plantean”, advirtió.

El referente gremial aclaró que por el momento no hay ninguna afectación a la atención en los centros de salud privados bahienses. “No se tomó ningún tipo de medida que perjudique a la gente. En Bahía, el 70% se atiende en hospitales privados. Si es por el afiliado, hay que salir con los tapones de punta, pero, si vamos a un paro, pierden un montón de derechos y esa no es la idea”, señaló.

Forchino no coincidió con la advertencia que hacen desde los hospitales privados sobre posible cierre. “En algunos hospitales vencen los contratos y es posible que no les renueven; es algo que estamos siguiendo de cerca y que quisiéramos que no ocurra”, concluyó.