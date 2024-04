El rapero Bhavi le cumplió el sueño a un bahiense: “No lo puedo creer”

Juan Pulgar es el joven bahiense al que Bhavi, conocido cantante de rap que se presentó en la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino, le cumplió un sueño. Pulgar recibió, a cambio de cantar una de las canciones con las que el rapero saltó a la fama, un objeto muy preciado por los fans presentes en el show en el puerto de Ingeniero White.

“Bhavi me regaló su chain. Primero tuve que interpretar su Bzrp Music Session”, dijo Pulgar a la redacción de La Brújula 24, a modo de anticipo del relato de una experiencia que jamás olvidará. “Al que sabía la canción le regalaba la cadena; subí, la canté y me la regaló. No lo puedo creer”, precisó.

Pulgar explicó cómo se dio la oportunidad de hacerse dueño de la cadena con la que el artista subió al escenario.

“Primero subió un pibe a cantar y no se sabía la letra más allá de la primera parte. Mi amigo, Mati, me dijo que suba yo. Logré acercarme, Bhavi me vio y me dijo que suba. Salté la reja, una policía me indicó que vaya por atrás del escenario, me pusieron el auricular y Bhavi me dio un abrazo. Yo tenía el cuerpo frío, él me tranquilizó y empecé a cantar; me perdí pero Bhavi dijo que me la sabía y me merecía su chain”, indicó.

Bhavi con el chain que luego le obsequió a Juan Pulgar.

Luego de la fuga exposición, el joven fue invitado por integrantes del staff del artista a comer pizza e hidratarse detrás del escenario, hasta que se retiró con el preciado obsequio.