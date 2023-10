Moria Casán y Carmen Barbieri contra Georgina y “Gran Hermano”

Llega un nueva entrega de la periodista Laura Ubfal, en el aire de LA BRÚJULA 24. Porque todo lo que tenés que saber sobre el mundo del espectáculo lo encontrás en “Hora Pico”.

Moria y Carmen contra Georgina y “Gran Hermano”

En este lunes debutó Carmen Barbieri con la mala suerte de transitar el paro de la TV que le impidió el despliegue esperado.

Con todo, tuvo su móvil en la calle Corrientes con Sole Solaro para buscar una vedette en vivo, comunicación con su hijo Fede desde México y además de todo su panel, estuvo en vivo Moria Casán que prometió y cumplió el estar en vivo para acompañar a Carmen: “Los artistas tenemos que apoyarnos”, dijo la One.

Carmen recibió 1.6 del noticiero de Bonelli, subió un punto en su primera media hora y junto a Moria tocó pico de 3.3 charlando con la conductora y en la cocina con Alberto Martín.

“Hago el amor todos los días, pero es solamente cama, es cariño, pausa, manito, cuello, genitales” dijo Moria cuando Carmen le comentó lo bien que se la ve.

Carmen tiene un equipo integrado por Diego Ramos, Majo Martino, Lucas Bertero, Estefi Berardi y profesionales de distintos rubros, Ricardo Canaletti en policiales, el doctor Guillermo Capuya en medicina y Hugo Lescano, analizando gestos.

Mientras tanto, Georgina Barbarossa le dedicó toda la mañana a “Gran Hermano” con un casting en vivo y ex participantes de la primera edición del programa como Nacho, Alfa y Romina Uhrig, entre otros y en competencia estuvo por sobre el trece, aunque a menos diferencia que con el programa anterior que conducía Doman.

Marina Calabró: “Nos separamos con Martín en junio”

Sus amigos y familia resguardaron el secreto durante meses hasta que en este viernes primero Rodrigo Lussich y después Angel de Brito confirmaron la separación después de 10 años en pareja de Marina Calabró y Martín Albrecht, gerente de América.

Más allá de la pelea por la primicia, como comentó Yanina Latorre que había sucedido, al alertarle Marina a su amigo Lussich que Angel iba a develar el tema en “LAM”; lo importante es que la periodista contó, hablando para Teleshow, que la separación de común acuerdo ya tiene algunos meses.

“Ya para el 5 de junio, día del cumpleaños de Martín, no estábamos juntos. Lo cual fue una gran tristeza. Para esa fecha, él viajó solo porque ya estábamos así, separados, y estaba mal. Y en septiembre se tomó unos días para irse a ver a su hijo mayor a Barcelona, con el que se fue para Cerdeña”.

Y agregó “yo, por esos días, me fui a París con Mía, fueron diez días y era la primera vez que hacíamos un viaje solitas, de madre e hija. Y para mí fue por un lado demostrarme que lo podía hacer y, por el otro, fue una linda experiencia que me permitió conectarme con ella, que es un gran sostén, a igual que mi hermana Iliana. De hecho, ella me recomendó una psiquiatra y me ayudó mucho también a procesar todo el tema de la separación”.

Contó Marina que “fue todo muy charlado, tomándonos mucho tiempo. Y fue muy armónico porque nos adoramos y eso no cambia. Yo lo siento familia y me siento familia. Sé que cuento con él y él sabe que cuenta conmigo. No hubo enojos”.

“Él es una persona que tiene un equilibrio y una paz interior que nunca vi. Así que no hubo discusiones, no hubo tonos elevados. Lo que hubo fue una decisión de dos personas adultas, después de sentarse a charlar largamente, de pasar a otra etapa de la relación. Y de tenernos el uno al otro, pero desde otro lugar. Esta es la verdad. Estoy segura de que, si le preguntaran a Martín, diría las mismas palabras. Pero no porque nos hayamos puesto de acuerdo, sino porque es así”, finalizó.

Sol Pérez y Guido Mazzoni ya están bendecidos

El 25 de noviembre será la gran fiesta organizada por Claudia Villafañe en la Reserva Cardales, con muchos famosos presentes y un despliegue de música y catering para celebrar el casamiento de Sol Pérez y Guido Mazzoni. Pero en este caluroso sábado de fin de octubre, la pareja recibió la bendición en una ceremonia íntima, ante pocos familiares y amigos.

Sol y Guido ya están casados para las leyes de la Iglesia Católica, después llegarán el Civil y la fiesta. La luna de miel esperará porque ya explicó Sol que formará parte del panel del próximo “Gran Hermano” y entonces dejará un viaje más largo para mediados de año.

La pareja se conoció hace cuatro años en uno de los locales de la cadena de gimnasios de la que Guido es socio aquí y en el exterior y desde entonces está junta y enamorada.

“Nos conocimos en el gimnasio pero el me venía chamuyando hace 4 años por Instagram. Empezamos a entrenar y me gustó porque era muy divertido, pegamos onda pero nada” contó Sol hace un tiempo.

