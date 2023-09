Messi salió lesionado en Inter Miami que goleó 4 a 0 a Toronto

El Inter Miami derrotó 4-0 al Toronto FC por la fecha 33 de la MLS, en un partido en el cual la noticia pasó por la salida del capitán de la selección argentina, Lionel Messi, a los 37 minutos del primer tiempo, quien pidió el cambio por una molestia muscular.

Con goles de Robert Taylor -que reemplazo al crack rosarino- en dos ocasiones, el argentino Facundo Farías y Benjamín Cremaschi, el elenco dirigido por Gerardo “Tata” Martino obtuvo una importante victoria en sus aspiraciones por clasificar a los playoffs de la Major League Soccer.

La lesión de Messi, a la espera de un parte oficial, se produce a 22 días de la segunda ventana de Eliminatorias Sudamericanas, con miras al Mundial 2026, en la cual el equipo de Lionel Scaloni deberá enfrentar a Paraguay y Perú.

EL “TATA” MARTINO ANTICIPÓ QUE MESSI NO JUGARÁ EL PRÓXIMO PARTIDO ANTE ORLANDO CITY

El entrenador de Inter Miami confirmó que Lionel Messi, que fue sustituido en el primer tiempo del partido que el conjunto de Florida goleó 4-0 a Toronto FC por la fecha 33 de la MLS, no jugará el encuentro del próximo domingo ante Orlando City.

“No hay ninguna chance que el domingo vayan a estar contra Orlando. El plan no era sacar tanto a Messi como a Jordi Alba. Pero por lo que hablé con ambos, refieren a fatigas. No creo que haya lesión muscular“, analizó el DT rosarino sobre las modificaciones obligadas que tuvo que realizar a los 34 y 37 minutos de la primera parte.

Fuente: Página 12