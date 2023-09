Debate sobre discapacidad: “No pudimos pagar un intérprete”

En el debate de candidatos a intendentes que organizó el Observatorio de Discapacidad el pasado viernes hubo una llamativa ausencia: la de un intérprete de lengua de señas, según publicó la sección Bahía Indiscreta. Llamó la atención ese vacío, ya que se trataba justamente el tema de los derechos de las personas con discapacidad.

En relación con lo publicado en Bahía Indiscreta, Mara Recondo, una de las integrantes del Observatorio de Discapacidad, explicó que el evento fue un éxito y que la persona sorda que asistió llevó su propio intérprete y no había uno general, porque no cuentan con recursos para contratarlo.

“La persona sorda que estaba allí tenía un intérprete que había ido con él. No es verdad que no entendió nada”, detalló en comunicación con este diario.

En el Observatorio creen que no hubo errores en el debate entre candidatos a intendentes sobre el tema de discapacidad y quedaron muy conformes con la organización del evento y que no hay nada que revisar en torno a la situación de los intérpretes.

“Nosotros somos un organismo, un espacio, que trabaja ad honorem desde hace ocho años y no tenemos recursos, nunca tuvimos recursos para contratar intérpretes, porque la realidad es que a si los intérpretes no les pagan, no van”, explicó.