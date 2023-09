La columna de la Ubfal: el análisis de lo que dejó el regreso de Tinelli a la TV

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, resumió las noticias más destacadas del mundo de la farándula, dentro de su tradicional columna en el programa “Hora Pico”.

“El inicio del Bailando 2023 superó las expectativas. Me respondió un mensaje a las 4 de la mañana, mientras estaba mirando el programa. Tomó nota de las cosas que hay que mejorar, pero quedó más que satisfecho porque logró 14.6 de pico de rating. El público estuvo y si algo puedo destacar fue la presentación porque fue más corta. Son 34 años y se mantuvo dentro de lo tradicional en él. Mucha presencia de artistas jóvenes y el gran show de Cristian Castro, cantando un tema de Rodrigo Tapari. El humor con la imitación de los tres candidatos a presidente finalmente no se hizo anoche. Got Talent hizo 13.8 y el nuevo Los 8 Escalones marcó un buen número en una noche difícil”.

“La autopsia al cuerpo de Silvina Luna se hizo ayer, su hermano no la presenció por sugerencia de los médicos y el propio Fernando Burlando. La observó a través de un ojo de buey. En un mes se van a conocer los resultados, le retiraron material muy duro de su cuerpo. Vamos a ver si hay más datos porque ahora hay una denuncia por homicidio. Ya son cuatro los fallecidos. Hay mucho cuestionamiento a Pamela Sosa, ex pareja de Aníbal Lotocki, que ahora salió a criticar fuertemente al cirujano, pero era ella quien en su momento incentivaba a que se operen. Mañana habrá una marcha”.

“Santiago del Moro adelantó lo que va a ser el nuevo Gran Hermano. Hay más de 100 mil inscriptos para elegir al menos 18 años. La idea es que comience la primera quincena de diciembre. Reveló que se van a escuchar desde afuera gritos falsos para confundir a los participantes. El estudio va a ser el doble de grande, una buena presencia de los ex GH. Se anotó hasta una mujer de 94 años. Se prevé un reality show totalmente distinto”.

