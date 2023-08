“Las alimenticias que remarcan los precios son las verdaderas saqueadoras”

El dirigente social y líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (Mijd), Raúl Castells, explicó cuál fue su rol respecto de los últimos hechos ocurridos durante los últimos días en distintos locales supermercados y comercios del país, los cuales tuvieron su correlato el miércoles por la noche en el Supermercado Vea de Bahía Blanca, donde la Policía logró frustrar el robo organizado y detuvo a diez personas.

“Nosotros nos atribuimos denunciar el golpe económico del lunes 14 de agosto cuando, al día siguiente de las elecciones aumentaron el 100% el precio de las comidas. Además, el gobierno no entrega alimentos a los comedores y merenderos. Y frente a la campaña que hacían los medios contra los pobres, nos plantamos porque en general, el kilo de milanesas, el de papas y el de azúcar subieron, al igual que el maple de huevos”, destacó Castells, en LA BRÚJULA 24.

Luego, el propio piquetero comentó que “estas subas no guardan relación con los sueldos, jubilaciones ni planes sociales. Esta inflación ha sido un saqueo al pueblo argentino. La pregunta es quiénes roban: los que remarcan los precios o los que entran con una bolsa y se llevan la mercadería. Si es un fenómeno que se repite en la mitad de las provincias e involucra a miles de personas no estamos en presencia de un hecho delictivo”.

“Es un problema social de una gravedad inusitada que solo se vio en 2013, 2001 y 1989. Y en dos de esos tres casos costó la caída de los gobiernos. Reclamamos que se retrotraigan los precios de los alimentos al 13 de agosto y pedimos que el gobierno entregue alimentos a los comedores comunitarios donde van 11 millones de personas, tal como dijo el propio ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo”, destacó, en otro segmento de la entrevista radial.

Consultado por el periodista Germán Sasso sobre los responsables de esta situación, sintetizó: “Hay un grupo que maneja el tema de los alimentos que se niega a firmar un acuerdo para que no suban un 5% por mes, luego de un incremento de los valores del 100% la semana pasada. El gobierno va a entregar un bono de 60 mil pesos que planteamos que sea similar al IFE de la pandemia en tres ocasiones. También pedimos que para pequeños comercios damnificados sean resarcidos con 10 millones de pesos y 15 para los medianos. Massa anticipó que será de $7 millones para ambas franjas. En algunas provincias comenzaron a abastecerse a los merenderos”.

“Cuando el río se desborda, arrasa con todo, algunos fueron a los supermercados por comida y otros manotearon lo que encontraban. Así ha sido siempre, pero el tema de fondo es el gobierno empujando a esta situación tan grave. Ojalá que esta ayuda no sea solo para los que cobran un plan social, sino que también alcance a jornaleros y los que hacen changas. Entendemos que está concluida la etapa de ir a grandes cadenas supermercados y, si bien no conseguimos que retrotraigan los precios, que den el bono va a calmar los ánimos”, refirió.

No obstante, admitió que “aún sigue habiendo focos como ayer en una carnicería y un frigorífico de Santa Fe, pero llamamos públicamente a todo el país para acatar estos paliativos para la situación. Sabemos que el juez Rafecas recibió la denuncia, la cual derivó a una fiscal, pero nos sentimos orgullosos de que nos denuncien por reclamar el saqueo de los precios y que haya comida para todos. Es coherente con lo que hemos hecho toda la vida, defender los derechos de los pobres”.

“Los que deben ir presos son los que aumentaron el precio de la comida en un 100% porque esto es una estafa, con un puñado que se hace millonario y el pueblo argentino la está pasando mal. Es una vergüenza que estén haciendo con los jubilados, falta que nos lleven a la Plaza de Mayo y nos fusilen. Lo que está pasando con los precios de los medicamentos para siete millones de nosotros es lamentable”, reclamó Castells.

Por último, el dirigente social recordó que “fui preso con el gobierno de Menem y con el de De la Rúa y cuando Néstor Kirchner se enojó porque no quisimos agarrar cargos públicos nos hizo detener. Nos dejó en libertad después de 60 días de huelga de hambre. Hay 42% de gente viviendo debajo de la línea de pobreza y el 9% son indigentes, en su mayoría chicos que no logran alimentarse como se debe. Y esto no apunta a pequeños y medianos comerciantes que reciben la lista de precios y no tienen opción, sino de las grandes cadenas de supermercados”.