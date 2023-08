“No eran personas con una necesidad extrema”, afirmó el comisario Bezos

El comisario Gonzalo Bezos, a cargo de la policía bahiense, habló esta mañana con el equipo periodístico del programa “Bahía Hoy”, en el aire de La Brújula 24, respecto del intento de saqueo frustrado anoche en un conocido supermercado de Villa Mitre.

Primero, el uniformado destacó que hubo 10 personas detenidas, de las cuales 4 eran mayores y 6 menores, de 15, 16 y 17 años, quienes en el transcurso de la última noche fueron restituidos a sus padres. “La gran mayoría son jóvenes, pero no viven todos en el mismo barrio, hay un par que son de Spurr, otros de Villa Rosario y de Maldonado. Pensamos que por esta movida que hubo en las redes sociales han concurrido”, dijo.

Respecto de uno de los involucrados, un sujeto llamado Gustavo José Bucatari, de 37 años, “para nosotros es conocido porque ha estado aprehendido por delitos contra la propiedad y creo que purgó una condena por un ataque contra la integridad sexual”.

Y agregó: “Si bien no conocemos la situación social de cada uno de ellos, nosotros hemos tomado contacto con las familias que fueron a retirar a los menores y por lo menos a mi, no me parece que sea gente que haya ido por una necesidad extrema”.

“Por lo que se pudo ver en el lugar, si bien algunos tienen un mismo apellido, de hecho hay dos que son hermanos, no hay como un vínculo total entre las personas trasladadas anoche”, señaló el agente.

Además, sobre el modus operandi contó que “fueron por la parte de atrás, donde está el entubado de la calle 20 de Septiembre. Es un sector donde se hace carga y descarga de mercadería, con portones. Estaban intentando abrir uno de esos portones. En ese momento fueron alertados por el personal policial y no pudieron continuar con ello”.