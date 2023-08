Circulan videos sobre saqueos: cuáles son verdaderos y cuáles falsos

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:



-En los últimos días se registraron saqueos y hechos de violencia en varias ciudades del país. Los sucesos dieron lugar a la viralización de decenas de contenidos sobre el tema.

-El video de un saqueo en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, filmado desde lo alto de un edificio, no es actual, es de 2013. El contenido viral que muestra a 3 comerciantes disparando en Loma Hermosa, en el municipio de Tres de Febrero, sí corresponde a los disturbios de 2023.

-El supuesto saqueo en un shopping que se ve en un video que circula no fue grabado en Mendoza, sino en Montevideo, Uruguay. Y el video que muestra un saqueo en un supermercado de esa provincia cuyana es de 2018, no de 2023.

En los últimos días se registraron saqueos y hechos de violencia en varios municipios del Conurbano bonaerense, así como en varias ciudades del interior del país. Los sucesos dieron lugar a la viralización de cientos de videos sobre el tema: algunos verdaderos y otros, falsos. Muchos de estos contenidos llegaron al número de WhatsApp de Reverso (+54 9 11 2342 5734) -alianza coordinada por Chequeado y AFP– para su verificación. En esta nota, revisamos algunos de los videos más virales que circularon en los últimos días.



No es actual este video que circula sobre un saqueo en Mar del Plata, es de 2013

Circulan distintas publicaciones en X (antes Twitter) donde se asegura que hubo saqueos en la ciudad bonaerense de Mar del Plata. Los posteos virales están acompañados por un video en el que puede observarse a un grupo de personas ingresando por la fuerza a un local de ropa deportiva. Si bien el video fue grabado en la ciudad costera y muestra un saqueo, es falso que el contenido haya sido filmado en los últimos días: las imágenes viralizadas como actuales son de diciembre de 2013.

“Saqueos en Mar del plata | A esta hora comienzan los saqueos masivos en el centro de Mar de Plata. Alberto y Cristina desatan el caos con sus políticas socialistas y su deuda con China han llevado al país a la quiebra”, se destaca en uno de los posteos publicado el 23 de agosto último. Otras publicaciones pueden verse aquí y aquí.

El video, que suma más de 150 mil visualizaciones, corresponde en realidad a un saqueo ocurrido hace más de 9 años en un local llamado “Rossi Rossi”, si bien en su momento la prensa informó que el comercio saqueado había sido un Adidas, ubicado justo al lado (ver acá y acá).

Rossi Rossi se encuentra en la peatonal San Martín de Mar del Plata. El hecho se produjo en coincidencia con una protesta de policías de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo con distintas coberturas periodísticas publicadas el 9 de diciembre de 2013.

Además, hoy el local deportivo Adidas que se ve en el video no se encuentra más en la peatonal San Martín, según confirmaron a Chequeado responsables de Rossi Rossi. En Google Street View, el local de Adidas aparece “cerrado permanentemente”.

El video donde se ve a 3 comerciantes de Loma Hermosa disparando es actual



Circula un video donde 3 comerciantes ubicados en la puerta de una perfumería y pañalera de Loma Hermosa, en el municipio bonaerense de Tres de Febrero, disparan para defenderse de personas que rodeaban su negocio. La grabación circuló por WhatsApp, X -donde tuvo más de 300 mil reproducciones- y YouTube.

“Así disparó el dueño de una perfumería para evitar un saqueo”, se lee en el texto que acompaña al video. Esto es verdadero y así lo confirmó el dueño del negocio.

En declaraciones al canal La Nación+ durante el programa “Noticiero AM”, que conduce Pablo Fernández Blanco, Eduardo, el dueño del comercio, contó: “Yo veo que quieren entrar a un negocio y que el hombre de al lado saca una escopeta para defenderse. En definitiva, me está defendiendo a mí (…) Es muy triste agarrar un arma, pero acá se te meten y te saquean. Esto ya lo viví en el 2001 y se veía que iba a pasar. Queremos trabajar tranquilos, nada más”.

En la misma línea, Norma -la esposa de Eduardo- agregó: “Querían entrar al chino y al Día, y dijimos: ‘Si lo hacen, seguimos nosotros’. [Lo que se ve en la secuencia] son vecinos tratando de defenderse. Después llegó la Policía, como a la hora, pero en el momento estábamos solos, no teníamos a nadie”.

El video de un supuesto saqueo en un shopping de Mendoza, corresponde a un incidente en Montevideo, Uruguay



En X circula un video con el texto “saqueo en Mendoza 3” en el que se ven personas que corren en lo que parece un shopping. Pero el video no fue grabado en Mendoza, sino en Montevideo, Uruguay, en junio último, y no muestra un saqueo.



A simple vista existen pistas que descartan que las imágenes correspondan a la Argentina: por ejemplo, se ven bolsas de la marca sueca de ropa H&M -en nuestro país no hay locales de esa cadena-, y un cartel de Conaprole, una tradicional marca de lácteos uruguaya.

Según reportaron medios locales, el 5 de junio pasado un ruido “inusual” generó pánico en Nuevocentro Shopping, un centro comercial ubicado en Montevideo. De acuerdo con lo que comunicó la empresa, el estruendo se debió a “un componente de uso habitual de una máquina de refrescos en un local gastronómico”.



“Nuestro equipo de mantenimiento inmediatamente verificó que todo se encontraba en perfecto orden y Seguridad confirmó a nuestros visitantes que podían continuar disfrutando”, indicaron en aquel momento desde Nuevocentro.



Además, en el sitio web del shopping se pueden verificar las marcas de los locales que aparecen en el video.

El video que muestra un saqueo en un supermercado de Mendoza es de 2018, no de 2023

Un video que muestra un saqueo ocurrido en un comercio de la provincia de Mendoza, en 2018, circula como si hubiese sido grabado el 19 de agosto de 2023. La secuencia fue compartida más de mil veces en redes sociales.

“¿Qué es esto? Mendoza (Argentina), 19/08/2023. ¿Quién está detrás de esto? Obvio q fue promovido y q es delincuencia común. #Saqueos”, se lee en una publicación que acompaña el video compartido en Facebook , Instagram y X. Las imágenes, que muestran a varias personas sustrayendo mercadería de un supermercado, también fueron ampliamente difundidas en WhatsApp.

Una búsqueda inversa de uno de los fotogramas del video llevó a un artículo en el sitio web Ciudadano.news que cubrió el robo a un comercio llamado “Átomo” en la localidad mendocina de Guaymallén, en 2018.

Una búsqueda por palabras clave en Google llevó a otras noticias en medios locales en las que se detalla que el 31 de agosto de 2018 un grupo de personas ingresó al supermercado y se llevó principalmente bebidas alcohólicas y alimentos.

A fines de agosto y comienzos de septiembre de 2018 se registraron saqueos o intentos de saqueo en varias localidades del país (1, 2, 3).



Autoras: Mariana Leiva, Lucía Gardel, Delfina Corti y Martín Raschinsky

Edición 1: Matías Di Santi

Edición 2: Ana Prieto