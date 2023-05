Presentan a Bahía como sede de los Martín Fierro Federal

Esta mañana se llevó adelante una conferencia de prensa en la comuna para anunciar la designación de Bahía Blanca como sede oficial de los premios Martín Fierro Federal 2023.

En la misma dijeron presente Juan Alberto Pini, tesorero de APTRA, Cacho Rubio, icono de la prensa televisiva y radial, Hernán Figueroa Bunge, productor de grandes éxitos de la TV a nivel nacional, Mabel Maneiro, designada como transportadora oficial del evento, Osvaldo Catini, empresario de espectáculos bahiense, Pablo Romera, Secretario General del Municipio, y Federico Susbielles, presidente del Consorcio del Puerto de Bahía Blanca.

La ceremonia será el 23 de septiembre, de 21 a 23 horas con transmisión de la TV Pública, en el Salón Sueños ubicado en la esquina de las calles Almafuerte y Holdich.

Conducirán Horacio Embón y Adriana Salgueiro, y el instructivo para poder llegar a ser considerado en las ternas se encuentra en la página oficial de APTRA. El día 5 se abrirá la plataforma para subir audios y videos de los programas.

“Yo manejaba Los Parchís hasta que vino Luis Miguel y me dijeron que venía por orden del presidente. Me dijeron que me pagaban el doble y me fui a vivir un año allá”, recordó entre risas Cacho Rubio, en contacto con el móvil de La Brújula 24.

Y agregó: “Después llegó un momento en que tuve que volverme a Buenos Aires, porque para mí ya era mucha plata la que había hecho afuera”. “La chalina me la regalaron Luis Miguel y el padre, es una costumbre, trae suerte. Todos los que la tuvieron ganaron un premio”.

“La Argentina, con el periodismo que tiene, es impresionante. El interior, el trabajo que pone. Bahía Blanca es una ciudad grande, con una técnica buena, pero vas a los lugares chicos y ves cómo se las ingenian, es tremendo”. “Por eso el argentino es querido afuera, querido y odiado. Realmente el repentismo que se tiene para solucionar cosas es muy bueno”, manifestó.