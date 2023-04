Pepe Cibrián habló sobre la despedida de Drácula y recordó a Daniel Volpe

Pepe Cibrián Campoy, director teatral, autor, dramaturgo y actor argentino, habló con La Brújula 24 sobre la gira despedida que está realizando con su obra Drácula. En el inicio de la charla con “Hora pico”, programa que conduce Marianela Romay, el artista hizo un paréntesis para realzar la figura del recientemente fallecido productor teatral Daniel Volpe.

“El 15 de abril nos presentamos 21.30 en Don Bosco Teatro. Antes que nada quería decir que hemos perdido a Daniel Volpe, uno de los empresarios más grandes con los que he tenido la suerte de trabajar. Un hombre de teatro que dejó un legado que ahora sigue su hijo, por suerte, y que se juegan por el teatro. Quiero pedir un aplauso de alma para él porque realmente lo extrañamos todos mucho”, afirmó Cibrián Campoy.

“La gente a veces carece de memoria de lo vivido. Somos un país donde no tenemos tan buena memoria; ni para lo bueno ni para lo malo. Cómo no agradecer a Volpe, a Tito Lecture, a todos los que hicieron que el teatro fuera posible, que existiera”, agregó.

Yendo a la obra en sí, el director y creador admitió que “no sé cuál es la magia que tiene Drácula”. “No hay fórmula. Sé que es una obra que la escribí y lo fui a ver a Tito Lectoure pero no con la idea de estrenarla en el Luna Park sino en algún teatro. Empecé a pensar y leí la novela; sabía que chupaba sangre…sé que tenía que encontrarme con Lectoure, que gente como ustedes la viera 14 veces. En mi vida, Drácula es una obra icónica y en la historia del teatro lo es. He hecho muchísimas obras y tal vez están mejores si lo analizo como dramaturgo, pero Drácula tiene algo que no sé cómo explicarlo”, se sinceró.

Cibrián Campoy destacó que, por el recorrido que la obra hizo por distintos escenarios del país, “este es un Drácula que tiene 33 años en vida, que se sabe mayor de edad, que se sabe querido en la cabeza de otra gente”. “Juan (Rodó, en el rol principal) no iba a ser Drácula; lo fue por una razón circunstancial y porque yo lo elegí. Le cambié la vida a Juan; Tito (Lectoure) me la cambió a mí y yo a ustedes, que vieron la obra y la vuelven a ver. Cómo no sentirnos privilegiados de ese Drácula”, finalizó.