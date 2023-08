Pepe Cibrián habló de la espiral de violencia verbal: “Vivimos momentos muy duros”

En tiempos que se forman grietas que impiden tener y mantener el diálogo en distintos estamentos de la sociedad, a menudo vinculada con cuestiones políticas, el reconocido productor artístico Pepe Cibrián Campoy habló con La Brújula 24 para hacer un llamado a la cordura que permita poner fin a una preocupante espiral de violencia verbal. En los últimos días, personalidades del espectáculo como Moria Casán o Lali Espósito, se vieron involucradas en este tipo de cruces.

“La sociedad, más allá de estas PASO, está muy irascible. Yo vivo en Pilar y trato de ir lo menos posible a Buenos Aires. Panamericana (la autopista) es una constante agresión y un apuro por llegar a no sé dónde”, expresó Cibrián Campoy en “Nunca es tarde”, con la conducción de Emanuel Olaya.

“En el mundo hay grietas, pero se dan de otra manera. Por supuesto hay pensamientos distintos. En Argentina esto viene de nuestros gobernantes, que pelean e insultan. No hay una educación cívica y esto es algo que viene desde hace décadas. Vivimos momentos muy duros”, amplió.

Cibrián Campoy, aclamado por creaciones de la talla de “Drácula”, entre otras obras, dijo que no mira la televisión abierta ni los diarios. “Jamás leo los comentarios donde la gran mayoría son muy lindos, pero no quiero enfrentarme ni a un mensaje feo porque me destroza”, advirtió.

Planteó que no es posible el nivel de violencia verbal entre los tres candidatos a la presidencia de la Nación, en alusión a Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Massa. “El que gane, sea el sea, va a ser un argentino”, afirmó.