Trabajó con conocidos guionistas: murió el dibujante Ernesto García Seijas

El dibujante Ernesto García Seijas murió este martes a los 81 años y tras 65 de actividad profesional, según informó su familia en las redes sociales. Aunque hace rato dedicaba sus esfuerzos al mercado italiano, donde formaba parte del equipo creativo del mítico western Tex, su trabajo en la Argentina es recordado por varias generaciones de lectores, desde quienes vieron sus primeros trazos en las editoriales Columba o Record hasta quienes se enteraron de su existencia por El Negro Blanco, junto a Carlos Trillo, en la contratapa del diario Clarín.

Colaboró prácticamente con todos los grandes guionistas de su generación, incluyendo a Héctor Germán Oesterheld, Robin Wood, Carlos Trillo, Ray Collins, Alfredo Grassi y Eduardo Mazzitelli, entre otros.

El Negro Blanco es su personaje más emblemático y su compañera, Floppy, también se hizo notablemente popular (al punto de tener serie propia) por su innegable inspiración en la fisonomía de la por entonces jovencísima y recién llegada a la pantalla Araceli González.

García Seijas contaba que había dado con la inspiración por un folleto que le habían alcanzado en la agencia de publicidad donde tenía sus oficinas Carlos Trillo. “Me pareció simpatiquísima con ese pelo cortito y ahí estaba por aparecer el personaje de Floppy en la tira”, recordaba.

Con el tiempo ese parecido derivó en un juicio, cuando la revista Playboy (por entonces en manos de Editorial Perfil) lo convocó para hacer una ilustración de portada que jugaría con el parecido entre Floppy y González. “Yo de ingenuo no me aseguré de que todo estuviera cerrado con ella, pero no era así. Y nos hizo juicio”, lamentaba años después. Al final el litigio se resolvió con un tecnicismo y todo quedó en la nada.

Fuente: Página 12